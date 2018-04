El Valencia vuelve a caer en la trampa de Bordalás

Bordalás advirtió que venía a Mestalla a buscar un triunfo de prestigio y lo consiguió. Lo demostró con el once –cero rotaciones– y con la mentalidad colectiva de su equipo, sobresaliente. Compromiso, pelea constante, rigor absoluto, intensidad mental al cien por cien y las ideas muy claras. Dos errores... quizás tres, dos goles en contra. El pizarrazo del entrenador alicantino fue tremendo ante Marcelino y ante un equipo Champions. No hay casualidades, para bien y para mal. El bloque madrileño le ha ganado los dos partidos a los valencianistas con la misma receta: orden para atacar y orden para defender. Ideas muy claras a la espera del error y máxima eficacia para aprovecharlos. La imagen de la frustración fue Dani Parejo, superado, desquiciado y expulsado. El '10' se perderá el partido de Balaídos por sacar el codo ante Jorge Molina. Fue un impacto limpio, pero fuera de cobertura. Poco se puede reclamar. El capitán se marchó a vestuarios dando golpes a todo –reventó la tablilla de los cambios– y tendrá un partido para reflexionar.

Marcelino confió en exceso en su unidad B. La ausencia de Kondogbia se sintió, también la no presencia de Carlos Soler o Rodrigo en el once titular. La efervescencia local en la recta final tuvo que ver con el paso atrás de los visitantes –con todo el trabajo hecho– y con la entrada de Soler, Ferran y Rodrigo. El partido marcó las costuras del Valencia y las limitaciones de futbolistas como Andreas o Vietto. La encuesta que realizó Superdeporte lo refleja con claridad. No gustó la propuesta del míster y la petición para Peter Lim es rotunda: Guedes y Kondogbia no se negocian para mantener el nivel.



Neutralizados por completo

Los duelos indiviuales fueron casi siempre del Getafe y esa es la peor conclusión que dejá el encuentro. Para un equipo que vive de la intensidad y el vértigo es un punto para reflexionar. El Valencia fue un adversario previsible para la tela de araña de Bordalás. Marcelino lo reconoció en zona mixta: su planteamiento pudo ser equivocado y Bordalás lo neutralizó por completo.