Baja de última hora en la lista de convocados

Marcelino García Toral ha dado la lista de convocados para el partido contra el Celta de Vigo con cuatro descartes obligados. El técnico del Valencia CF no se ha podido llevar por sanción a Dani Parejo y José Luis Gayà. Simone Zaza también es baja por lesión y se une a la ya sabida de Francis Coquelin.

Viajan los únicos 18 jugadores disponibles de la plantilla. La lista de convocados es la formada por: Jaume, Neto, Montoya, Nacho Vidal, Murillo, Vezo, Garay, Gabriel, Lato, Kondogbia, Maksimovic, Carlos Soler, Guedes, Ferran Torres, Andreas Pereira, Vietto, Rodrigo y Santi Mina.

El equipo se ejercitó en la ciudad deportiva de Paterna con la ausencia de Zaza y ayà antes de viajar a Vigo. El lateral izquierdo se quedço trabajando en el gimnasio y no se ejercitó con el resto de compañeros. Marcelino no ha podido contar con Gayà por acumulación de tarjetas amarillas y se ha decidido que trabaje a menor ritmo en el interior de las instalaciones. La sorpresa fue la ausencia del italiano. 'Simo' no ha saltado al césped con el grupo. El italiano sufre molestias musculares en la parte posterior de la pierna izquierda y se cae de la lista. No viaja.

La otra baja ya sabida en la sesión fue la del lesionado de larga duración Coquelin. Parejo se ejercitó con el equipo aunque, como Gayà, tendrá que cumplir el partido de sanción que le ha impuesto el Comité de Competición. Quienes sí han entrenado con normalidad son Geoffey Kondogbia y Gabriel Paulista. El brasileño, eso sí, con protección incluida en la rodilla. Ambos volvieron a la lista.

La expedición parte en vuelo privado hacia tierras gallegas al final del entrenamiento. Los canteranos Álex Centelles, Gonzalo Villa y Fran Navarro completaron la sesión bajo la mirada del director de la escuela Luis Vicente Mateo.