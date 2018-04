"Culpar a Vietto y Andreas me sentó como una puñalada en el corazón"

El técnico del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha sido protagonista este viernes en la sala de prensa de Paterna, donde ha analizado todos los aspectos de la previa del partido contra el Celta de Vigo en Balaídos, ha respondido a las preguntas sobre Peter Lim y los asuntos de futuro y ha salido en defensa de Luciano Vietto y Andreas Pereira, dos jugadores que fueron pitados el pasado miércoles en Mestalla durante el transcurso del encuentro ante el Getafe. Estas son sus declaraciones:

¿Quién es más importante, Parejo para el Valencia o Aspas para el Celta?

Parejo para el Valencia es muy importante, desde mi punto de vista Aspas también es muy importante para el Celta. Ambos están haciendo una temporada extraordinaria, el número de participaciones y el rendimiento de ambos puede calificarse de extraordinario y nos hubiera gustado que estuvieran los dos pero sería hipócrita si digo que la no participación de Aspas a nosotros nos favorece.

¿En algún momento dejará de pasar que el Valencia pierda y el Betis gane para certificar la Champions?

Si fuera tan pobre de mente no merecería ser entrenador del Valencia. No tendría que estar aquí. Es muy sencillo.

¿Tiene pensado cómo recomponer el centro del campo sin Parejo?

Tenemos dos opciones, poner a Maksimovic o a Carlos Soler. Con la baja de Coquelin son las posibilidades que tenemos. Tenemos un entrenamiento esta tarde, veremos cómo están los que participaron el miércoles y en función de todo ello decidiremos.

¿Cree que el vestuario se ha podido relajar en las últimas semanas?

No ha habido falta de actitud en absoluto, si algo ha demostrado este equipo es un extraordinario trabajo. Llegar aquí, mantenerse, aunque pueda parecer lo contrario para algunos, nos ha requerido un grandísimo esfuerzo, concentración, trabajo, compromiso y una serie de valores que es difícil mantener. Afortunadamente podemos decir que estos jugadores nos han sostenido durante toda la competición, también es cierto que el hecho de ganar en Sevilla nos puso en una situación muy ventajosa. Todos pensamos que habíamos conseguido la Champions y el que no, que levante la mano. Quizás ese paso, que coincidió con un descanso, significa que pudimos bajar o no mantener el altísimo nivel de esa serie de valores. Acercarnos al final lo pudo propiciar y es evidente que el pasado miércoles contra el Getafe posiblemente hayamos hecho el peor primer tiempo de toda la liga en Mestalla, no podemos ocultar la realidad. Es así, por eso la gente se expresa, porque no ve lo que está acostumbrada a ver de toda la temporada. Siendo conscientes de que jugamos un mal partido, cuando lo peor lo pasé y siempre respetando la opinión del publico reflejar la culpabilidad sobre dos jugadores. Me sentó muy mal, como si me diesen una puñalada en el corazón. Todos somos responsables de cuando ganamos y cuando perdemos. No uno cuando se gana y dos cuando se pierden. Contra el Getafe no ganamos porque no tuvimos continuidad en el esfuerzo que requería el partido, en el juego, porque concedimos y no creamos oportunidades. No porque dos jugadores fueran los culpables. Dos que posiblemente con Jaume y con Maksimovic eran los que más ilusión tenían en ese partido. No me parece justo. El equipo, todos los que jugaron el resto de partidos, estábamos también en el campo. Y yo el primero. El entrenador es el máximo culpable. Me duele, quizá sea lo fácil pero no es lo justo culpar a componentes ´x´ de un bloque y un equipo que nos ha llevado hasta aquí. Este entrenador que os habla tiene unos códigos a la hora de decidir y esos códigos no los voy a cambiar nunca. Nunca. Y van a jugar los jugadores que yo crea convenientes en función de esos códigos que tengo. Creo que he acabado.

¿Qué se ha avanzado tras la reunión con Peter Lim?

Es imposible que te comente nada porque no estuve reunido con él, estuve aquí entrenando, comiendo en mi casa, analizando el partido€ lo regular que lo hicimos y el próximo rival. No te puedo decir nada porque no estuve en la reunión.

¿Qué mensaje le ha trasladado a la plantilla para que no vuelva a suceder lo que pasó ante el Getafe?

Siempre analizamos cada partido, independientemente del resultado. Para mí en la mayoría de los casos es producto del juego o del nivel competitivo, hacemos una reflexión de lo que hemos hecho bien o de lo que debemos mejorar. Todos somos conscientes de que jugamos un mal partido. Jugamos 45 minutos muy flojos, muy por debajo de nuestro nivel. Si no estamos a nuestro nivel nos convertimos en un equipo vulnerable. Y luego tuvimos un nivel correcto, desde el inicio del segundo tiempo fue diferente. Si no nos hubieran metido el segundo gol hubiéramos remontado, con unos jugadores o con otros. Es obvio que hicimos una reflexión sobre lo que debemos evitar para que no vuelva a suceder. Es un aviso para lo que nos queda.

¿Qué le transmitió a Parejo tras su expulsión?

Estuvimos comentando aspectos del juego y de la expulsión. No la había visto. Creo que no fue merecedora. El árbitro decide, si le han metido un partido, la sanción mas leve posible, el comité de competición valoraría así también la acción.

¿Partido para resarcirse en Balaídos?

Nuestra obligación siempre es ofrecer el máximo, jugar cada partido como una autentica final. No es por el resultado anterior. Debe ser nuestra obligación, nuestra mentalidad, nuestra responsabilidad. El celta no pierde allí desde diciembre, le generó 17 ocasiones al Barça, empató allí ante el Real Madrid€ Sabemos que tenemos que hacer un gran partido para poder ganar.

¿No se ha visto con Lim durante su estancia en València?

No. Se ha visto con Mateu y con Pablo. Estoy atento a la competición, a lo que es lo prioritario y lo que nos ocupa. Hay tiempo para todo, me ocupa buscar soluciones, que el equipo juegue bien y que gane para certificar la Champions. Voy apuradillo entre el anterior partido y el próximo. Habrá tiempo. Seguro que me reuniré con Peter. Y si no, hay interlocutores con la misma idea. Desde que estoy aquí hay una comunicación fluida y una coincidencia de ideas, en boca de quién se escuchen esas ideas es lo de menos. No vamos uno al norte y otros al sur.

¿Por qué ha dicho antes lo de ser pobre de mente?

Es muy fácil. Si me pongo nervioso en esta situación faltando cinco partidos, sacando diez puntos al equipo que llevamos por detrás, si me pongo nervioso en esa situación no merezco ser entrenador del Valencia. Tendría que estar entrenando en Segunda B o estar en mi casa.

¿Cuales son esos códigos a los que ha hecho mención anteriormente a la hora de tomar decisiones?

Hombre, eso es secreto de sumario. Cada uno tiene una forma de tomar decisiones, os pido el mismo respeto que os otorgo a vosotros en vuestras opiniones.

¿No le pica la curiosidad saber de qué hablaron Lim, Mateu y Longoria? Igual hablaron de usted...

No estoy preocupado ni atento a eso. Esto es muy fácil, cuando personas tienen buena relación y confianza a nivel profesional es todo muy sencillo. A veces no estáis acostumbrado a lo sencillo, a lo normal, a lo que sucede en una casa. Si no estoy a gusto de mi mujer me separo de ella pero mientras estoy convivo y somos felices. Aquí igual, mientras hay confianza hay felicidad, no hay problemas. Por eso no estoy pendiente, ¿tengo que ponerme nervioso por cada cosa que pasa cada día? Estaría colgado, la vida hay que disfrutarla.