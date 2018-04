Toni Lato, una titularidad programada

Con el objetivo en la palma de la mano, Marcelino está decidido a repartir protagonismo entre sus futbolistas. Más en pleno ciclo de tres partidos entre sábado y sábado. Dentro de ese guión meritocrático, la titularidad de Toni Lato en Balaídos estaba programada desde antes del choque ante el Getafe. No regala nada, el lateral izquierdo cuenta. El respiro para José Luis Gayà ya estaba contemplado, aunque ahora coincida con el partido de sanción que debe cumplir ante por ciclo de tarjetas amarillas.

Lato tiene la confianza del cuerpo técnico, pese a su (escasa) participación en la segunda vuelta. No hay dudas. El lateral izquierdo de la Pobla de Vallbona será titular ante el Celta y volverá al once después de once jornadas. Su último partido fue en el Metropolitano, ante el Atlético. Luego llegó el ciclo en el que menos continuidad ha tenido. El internacional Sub-21 tuvo minutos ante el Sevilla (seis) a principios de marzo y fue protagonista con la Selección ante Estonia, cuando brindó la asistencia a Fabián Ruiz para romper la resistencia del conjunto báltico. Lato fue uno de los mejores en El Toralín, en un contexto de alto nivel competitivo. Después ha andado justo físicamente y eso le ha frenado.

En Balaídos tendrá la oportunidad de volver a competir ante un adversario atractivo, con jugadores de primer orden para reivindicar su nivel y justificar la apuesta decidida de Marcelino: el lateral izquierdo para la temporada 2018/19 ya está cerrado. El cuerpo técnico considera que la posición está cubierta para la Champions.

Crecer en la exigencia

La exigencia el próximo curso será tremenda con las dos competiciones del fútbol nacional más Europa. Gayà ha sido titular en los últimos 16 partidos del Valencia CF; 13 de LaLiga más tres de Copa del Rey. El de Pedreguer ha conquistado a Marcelino con rendimiento constante y solidez. La última vez que se perdió un partido fue por ciclo de amarillas ante Las Palmas.