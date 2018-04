"Hemos convertido en accidente lo del Getafe"

Marcelino lamentó que el Valencia no lograra llevarse los tres puntos de Balaídos ante un Celta de Vigo que logró llevarse un punto inmerecido tras la superioridad y mejores ocasiones generadas por los valencianos.

Una pena no ganar después de la segunda parte tan buena.

Ha sido una pena, en la segunda y en la primera parte tuvimos más oportunidades, más dominio, el rival tuvo poquitas y nosotros muchas para jugar fuera de casa, es una pena haber finalizado solo una. Tuvimos 17 acciones de ataque, como en Barcelona, pero no ha podido ser, estamos orgullosos del trabajo y del juego que ha desarrollado el Valencia en un campo difícil.

Una lástima con el 0-1 encajar el gol tan pronto.

Convertimos en accidente la jornada anterior contra el Getafe, yo estaba bastante tranquilo, son situaciones que se pueden dar, ya en la segunda parte contra el Getafe volvimos a ser lo que somos. En cuanto al gol ellos han tenido mucho acierto, fue casi un golpeo a puerta, una buena anticipación de cabeza y con la fuerza que vino el balón le salió un buen remate, no pudimos evitarlo, pero fue más virtud de ellos que defecto nuestro. El Celta aprovechó esa oportunidad para convertir el empate.

No se pudo ganar, pero la parte buena es que si el Valencia gana se puede cerrar la Champions la semana que viene.

Queremos ganar todos los partidos, hoy nos hubiera gustado cerrarlo, no pudo ser, pero el equipo lo intentó, competimos, creamos, hicimos jugadas muy buenas, nos faltó la definición, no la tuvimos, ahora descansaremos y trabajaremos para ganar al Eibar en nuestro campo y jugar un buen partido como a lo largo de la la competición y convertir en realidad el sueño lejano que teníamos a principio de temporada. Venimos de una derrota en Mestalla y queremos modificiar el juego y el resultado en casa.

¿Qué le pareció el partido de Carlos Soler?

Carlos Soler hizo muy buen partido. Lo que hemos desarrollado hoy fue muy bueno, lo menos bueno es no tener una labor de equipo. Todos somos uno y cuando todos somos un equipo, somo un equipo muy competitivo.

Entrada de Andreas y Vietto.

Me gusta hacer participe a todos los jugadores de esta bonita temporada que estamos haciendo, se lo merecen.