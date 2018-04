Kondogbia, al rescate del Valencia CF en la visita al Celta de Vigo

El Valencia CF se aferra a Geoffrey Kondogbia para romper la mala racha de dos derrotas consecutivas contra el Getafe y el Barcelona y asegurar matemáticamente la clasificación para la Champions League. El francés es la gran novedad en un equipo que lo echó demasiado de menos el pasado miércoles en Mestalla. Los de Marcelino García Toral necesitan volver a la senda de la victoria después de la falta de eficacia del Camp Nou y, sobre todo, las malas sensaciones contra los de Bordalás. Aquel día penalizó demasiado la alineación titular del entrenador. «Si hubiera podido hubiera cambiado a más de tres jugadores», dijo el propio asturiano. Esta tarde no hay sitio para Luciano Vietto, Andreas Pereira y Nemanja Maksimovic. 'Marce' prepara cambios y el más importante, el más influyente para el juego del equipo, pasa por recuperar a 'Kondo'.

La temporada ha demostrado que el francés es el jugador referencial sobre el que gira el juego del equipo. Sin Kondogbia el centro del campo queda menos redondo y el Valencia no domina de la misma forma. Sin él, el conjunto blanquinegro intimida menos, pierde fuerza para ganar los duelos y para salir rápido al ataque y romper líneas. 'Kondo' no solo es una pieza fundamental a la hora de defender. Durante la segunda parte de la temporada ha sido fundamental a la hora de construir. Ha sido determinante para dominar transiciones y ha inyectado fuerza para defender y desplegarse. Lo mejor de Kondogbia es que hace mejor a todos los que le rodean. Mejora a Dani Parejo y a partir de ahí fluye el juego.

Su socio esta tarde en el doble pivote no será Parejo. Carlos Soler está llamado a jugar por dentro como hizo durante la última media hora contra el Getafe. El 'chino' asume el desafío de suplir al sancionado Parejo en el centro del campo: su posición natural hasta la llegada de Marcelino. Ambos ya saben lo que es jugar juntos. Lo hicieron el sábado 28 de octubre en el partido de la décima jornada contra el Alavés en Mendizorroza en otra baja por sanción del capitán. No le fue mal al equipo. Ganaron por la mínima formando una buena sociedad. Hoy apuntan a la titularidad en detrimento de un Maksimovic que, sin desentonar, no aprovechó su oportunidad contra el Getafe.

La pareja Kondogbia-Soler está llamada a tirar del carro. El Valencia los necesita para volver a la senda de las victorias y dar un paso definitivo hacia la Liga de Campeones. La primera oportunidad en Mestalla se dejó escapar. No están dispuestos a que pase lo mismo en Vigo. El equipo vuelve a tener opciones reales de asegurar matemáticamente el objetivo. Será equipo de Champions si gana al Celta de Vigo y el Real Betis no suma los tres puntos -empata o pierde- el domingo contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. A la segunda va la vencida.



Iago Aspas-dependencia

Marcelino también prepara cambios en la línea defensiva. Neto Murara apunta a la portería, Toni Lato toma el relevo del también sancionado José Luis Gayà y Gabriel Paulista regresa al centro de la zaga. Rúben Vezo podría repetir en la derecha como lleva haciendo siempre -a excepción del Pizjuán- durante los tres últimos meses. Gonçalo Guedes parece fijo y Ferran Torres espera una nueva oportunidad de inicio como en el Nuevo San Mamés.

El Celta de Vigo, por su parte, luchará contra el Valencia y su dependencia de su goleador, líder y capitán Iago Aspas. El de Moaña, lesionado para 2-3 semanas con 20 goles en su cuenta particular, lo verá desde la grada de Balaídos. Juan Carlos Unzué tampoco podrá contar con el lateral izquierdo Jonny que cumplirá ciclo de tarjetas amarillas. El técnico celeste maneja dos alternativas para suplir al canterano: devolver al once al eslovaco Robert Mazan o cambiar de banda a Hugo Mallo, que regresa al equipo tras perderse el duelo ante el Barcelona.