Santi Mina pide "perdón"

Santi Mina, goleador esta tarde del Valencia, adelantó a los de Marcelino frente a su exequipo en Balaídos... y fue pitado por ello.

No pudo ser la victoria.

Vinimos a hacer un partido serio, no pudimos asegurar al cien por cien la Champions, no pudo ser, al final fue un punto, pero jugamos con intensidad, con ambición y estamos contentos, a ver si el próximo fin de semana podemos asegurar la Champions.

¿Se le puede coger al Real Madrid?

Nosotros lo vamos a intentar, primero queremos asegurar la Champions y luego... somos el Valencia, queremos quedar lo más alto posible.

Les costó batir a Sergio.

Sabíamos que es un gran portero, sabíamos que iba a ser difícil por el portero y por el equipo que es el Celta, pero al final pude hacer gol.

No celebró el gol.

No, por todo el respeto que le tengo a los excompañeros, les pido perdón, me vieron crecer y es una muestra de respeto total, ahí demuestro lo que siento por este equipo.