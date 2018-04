Álvaro Medrán llora desconsolado tras el Las Palmas - Alavés

Álvaro Medrán rompió a llorar en el momento en el que marcó su gol a la UD Las Palmas y volvió a emocionarse minutos después, a su paso por la zona mixta del Nuevo Estadio de Gran Canaria. El futbolista del Valencia CF, cedido hasta final de temporada en el Alavés, no lo ha pasado nada bien en los últimos meses y así se expresaba ante las cámaras de GOL hasta que ha tenido que cortar su intervención por las lágrimas. "Se te ha visto emocionado cuando has marcado", preguntaba el periodista: "Sí, la verdad es que desde diciembre a aquí lo he pasado bastante mal, he trabajado mucho y creo que se ha sido injusto conmigo. He explotado y... ".



El futbolista cordobés, que decidió salir cedido el pasado verano para tener protagonismo con la expectativa de volver con un rol más fuerte la próxima temporada, se ha encontrado en Vitoria con un contexto complicado, ha tenido que lidiar con tres cambios en el banquillo (Zubeldia, De biasi y Abelardo) y desde diciembre ha jugado solo seis partidos de Liga, únicamente uno de ellos como titular. Hasta el partido ante la UD Las Palmas había estado seis jornadas consecutivas sin convocar.