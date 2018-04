Un dineral por un amistoso

El amistoso entre el Valencia CF y el Al Nassr que iba a disputarse en Riad (Arabia Saudí) no se jugará este miércoles 25 de abril pero, lejos de estar descartado, las partes siguen buscando fecha. Una de las posibilidades que se barajan es el próximo 9 de mayo, tal como desveló en sus redes sociales Fahad Al Hurifi, el ex-futbolista saudí que será homenajeado en el partido. El Valencia, que desestimó la propuesta inicial debido a que no se cumplían los requisitos para la disputa del partido, ve con buenos ojos la posibilidad de jugar en las próximas semanas y es que sería el amistoso mejor pagado de la historia del Valencia CF.

Aunque el club no confirma la cantidad, rondaría los 500.000 euros. Además de pagar una cantidad sustanciosa, el Al Nassr se haría cargo de los costes de un viaje relámpago (no más de 48 horas, por lo que no trastocaría en exceso la planificación del cuerpo técnico) que serviría también para expandir la marca del Valencia CF con la intención de captar nuevos ingresos a través de patrocinios en el tablero mundial del marketing, algo que responde a una de las líneas maestras del proyecto actual.

El Valencia no se ha pronunciado públicamente respecto a esta posibilidad pero los clubes siguen negociando. Durante la semana pasada, el club valenciano como Fahad Al Hurifi hacían su camino por separado. Mientras el Valencia desestimaba el viaje, el jugador colgaba en su Twitter un supuesto plan de viaje, así como un cartel conmemorativo con el 25 de abril como fecha definitiva. De momento es solo una de las posibilidades que se están barajando pero si acaba concretándose el 9 de mayo el amistoso se jugaría entre los partidos ante el Villarreal y el Girona.