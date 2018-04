La plantilla del Valencia sensibilizada con Medrán

Álvaro Medrán no lo está pasando nada bien. El cordobés, cedido en el Alavés hasta final de temporada, rompió a llorar el domingo en el momento en el que marcó gol a la UD Las Palmas y volvió a emocionarse minutos después a su paso por la zona mixta del Nuevo Estadio de Gran Canaria. Ante los micrófonos de LaLiga el futbolista sacó todo lo que llevaba dentro. Llevaba mucho acumulado... Horas de sacrificio y trabajo en silencio que no se han visto recompensadas con oportunidades en el césped. Estaba afectado. "Se te ha visto emocionado cuando has marcado", le dijo el periodista, preguntando por el motivo de sus lágrimas. "Sí, la verdad es que desde diciembre a aquí lo he pasado bastante mal, he trabajado mucho y creo que se ha sido injusto conmigo. He explotado", respondió.

Ante las dificultades del futbolista para seguir hablando, el periodista dio por finalizada la conexión. La imagen de Medrán ante las cámaras fue desgarradora y su testimonio comenzó a correr por las redes sociales. El vídeo pronto llegó a sus compañeros en el Valencia CF, que andaban de día libre tras el empate en Balaídos. Según ha podido saber SUPER, el vestuario arropó a Álvaro desde la distancia, los futbolistas reaccionaron con mensajes de ánimo en el momento en el que supieron de la difícil situación por la que atraviesa el cordobés, que hasta su salida estaba perfectamente integrado y era uno de los futbolistas más queridos de la plantilla.

En las últimas horas ha habido trabajadores del club que se han puesto en contacto con él e incluso miembros del staff que dirige Marcelino. "Medrán es uno de los nuestros", afirman desde dentro. Tanto es así que el asturiano está siguiendo de cerca su periplo en el Alavés y mandó a algunos de sus ayudantes a verlo al Ciutat de València ante el Levante.

Sus lágrimas escenificaron el sufrimiento de un deportista en su versión más humana siguiendo la pauta de las confesiones de André Gomes en Panenka aunque de forma improvisada. Detrás de los flashes hay una persona con una vida que va más allá de los límites visibles del terreno de juego. Los jugadores se enfrentan a diario a la crítica y sus efectos, como la frustración o la ansiedad. En ese momento le vino todo. A finales del verano, tras un año en el que no tuvo el protagonismo que demandaba su progresión, decidió salir para ser titular con la expectativa de volver con un rol más fuerte tras su cesión pero dio con un contexto complicado en Vitoria, donde ha lidiado con tres cambios en el banquillo (Zubeldia, De Biasi y Abelardo) y la apuesta por jugadores de corte veterano.

Comenzó como titular ante la UD Las Palmas con el Valencia y tuvo protagonismo en 9 de sus 10 compromisos con el Alavés pero su papel se fue reduciendo. Desde diciembre ha jugado 6 partidos de LaLiga, uno de titular, y hasta el domingo estuvo 6 jornadas consecutivas sin convocar. Su gol debe reforzarle para pretemporada... Tiene el apoyo de todos. "He recibido un enorme impulso para seguir adelante confiando en que este es el camino correcto", indicó en Twitter.