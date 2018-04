"Guedes hace magia"

"Cuando no sé qué hacer con el balón se lo doy al pie a Guedes y él hace magia". Esta confesión en privado que lleva la firma de uno de los futbolistas más capaces y con mayor influencia sobre el juego colectivo del Valencia CF es probablemente una de las radiografías más nítidas del impacto del futbolista portugués en el funcionamiento del equipo y sus probabilidades de éxito. Si Marcelino considera a Gonçalo un pilar fundamental y Peter Lim, empeñado en su objetivo de ficharlo en propiedad, le dispensa exactamente la misma consideración, dentro del vestuario se mojan cuando se pregunta por la continuidad del portugués: indudablemente sí. Guedes los hace mejores a todos. Desde su llegada ha demostrado que es un jugador capaz de brindarle soluciones al equipo cuando no encuentra argumentos para superar al rival y apenas bastaron unos pocos entrenamientos para que sus compañeros se dieran cuenta de ello. Por ese motivo los jugadores del Valencia lo buscan constantemente sobre el césped.

La importancia que le da la plantilla al portugués es total. Su presencia supone, en sí mismo, un salto de calidad y todos en el club son conscientes de que su fichaje sería una de las claves para competir con garantías en un contexto tan exigente como la Champions. Pese a que lleva tres meses sin marcar un gol, la contribución de Guedes siempre se ha notado... Ha seguido sumando y eso no se discute. El luso se ha consagrado hasta la fecha como el hombre de la transición rápida, el único jugador capaz de darle al equipo 40 ó 50 metros a toda velocidad, un súper especialista preparado para generar incertidumbre y con capacidad de intimidación, algo que no tiene, al menos a tan alto nivel, ningún otro futbolista de la plantilla. Por ocasiones de peligro generadas, por desequilibrio, por faltas forzadas, por el foco único que interpretan los rivales en las marcas, por cómo obliga a los contrarios a volcarse para frenarlo... El «balón a Guedes» se ha establecido de forma natural, sin ser precisamente una consigna de los técnicos. El '7' se mantiene como el principal generador de peligro del Valencia CF, incluso por delante de Rodrigo, y no lo dicen solo las sensaciones, también los números. Ante el Celta de Vigo, en Balaídos, Gonçalo firmó su novena asistencia de la temporada. Empatado con Pione Sisto, solo Leo Messi (12) supera sus registros en LaLiga. Su influencia adquiere todavía una dimensión mayor cuando se constanta la estadística de las grandes ligas. Entre los jugadores de su generación solo Leroy Sané (12), Dele Alli y Kimmich (10) han hecho más pases de gol que el valencianista, incrustado en una élite de asistentes al nivel de Mohamed Salah –en plena pugna por la bota de oro y elegido como mejor jugador de la Premier–, Insigne o Christian Eriksen y por delante de Candreva o Griezmann.

La particularidad de Guedes o su valor añadido es que su manera de jugar implica que la toma de decisiones se produce a toda velocidad, lo que denota una excelente visión de juego por su parte. El portugués, además de ser el máximo asistente de la plantilla, es el mejor regateador (2,6 regates realizados con éxito por partido) y el jugador que más faltas recibe (2,1) por partido. Lim está decidido a ir hasta el final para ficharlo. Como informó SUPER, el propietario del Valencia ha hecho al PSG una oferta de entre 35 y 40 millones a pagar en 6 años. El club galo, como informó Le Parisien, podría abrirle las puertas. Donde antes había frialdad ahora existe ilusión y un optimismo moderado.