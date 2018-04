La misión del Valencia CF en Arabia Saudí

El Valencia CF viajará hasta Arabia Saudí en dos semanas para disputar un partido ante el Al-Nassr que servirá de homenaje a Fahad Alhuraifi, exjugador internacional saudí. A priori, dicho así, puede sonar algo impropio de la gestión actual y evocar tiempos anteriores a la llegada de Mateu Alemany. La cuestión, sin embargo, va mucho más allá de la escasa trascendencia deportiva del encuentro y quedarse en eso sería un error. Si los dirigentes del club han hecho un hueco en el calendario de competición para viajar al Golfo Pérsico es porque son conscientes de que se trata de una misión estratégica importante en el corto, medio y largo plazo del proyecto.

El viaje, según entiende la cúpula, está lleno de alicientes. Para empezar, porque se trata del amistoso mejor pagado de la historia del club, que percibirá una cantidad que supera el medio millón de euros según los términos pactados con el equipo local y la organización, en la que ha intervenido el presidente de la Junta de la Autoridad General de Deportes de Arabia Saudí, S. E. Turki A. Al Alshaikh. El montante económico de por sí es atractivo y más en un contexto de ajuste financiro como el actual pero no es ni mucho menos el principal argumento por el que la expedición valencianista se subirá al avión.

Se trata de un viaje casi relámpago. El equipo volará directo, sin escalas, en un chárter desde Manises al Aeropuerto Internacional Rey Khalid, situado a 35 kilómetros de Riad, la capital. El Valencia CF no pasará en Arabia Saudí más que el tiempo imprescindible. Saldrá el martes día 8 de mayo y regresará a casa nada más finalizar el partido. En total, algo más de 24 horas. El desplazamiento es de seis horas de ida y otras seis de vuelta, como un partido de Champions en Moscú. Se ha montado de tal manera que el viaje afecte lo menos posible a la planificación de trabajo del cuerpo técnico.

El propio Marcelino, consciente de sus atractivos y de que no supone un trastorno grave en el plan de trabajo de la semana que va del partido ante el Villarreal y el del Girona, ha dado luz verde. No hay problemas en este sentido y menos con la clasificación para la Champions ya seguramente certificada. Algunos de los jugadores más utilizados no jugarán y en su lugar subirán a bordo algunos de los canteranos que el cuerpo técnico tiene interés en ver. El choque será una buena oportunidad para rodarlos.

Sin lugar a dudas, el gran aliciente de la estancia en Arabia Saudí es agitar la presencia del club en un punto caliente del planeta, donde se vive auténtica locura por el fútbol –así se comprobó en las dos visitas anteriores– y que es estratégico en la medida de que se tata de un país que ejerce un liderazgo y una influencia muy marcada sobre todo el resto del Golfo Pérsico, área donde habitan muchísimos millones de personas y donde hay concentradas algunas de las fortunas más grandes del planeta.

En el tablero mundial del márketing en el que está metido de lleno el Valencia CF –los rivales han dejado de ser el Sevilla o el Villarreal para ser el Schalke 04, la Roma o el Arsenal– es fundamental captar simpatías para atraer nuevos ingresos en forma de patrocinadores. Y ahí está la cuestión. El viaje a Arabia Saudí es una oportunidad interesante y poco habitual para presentar tu tarjeta de visita con un esfuerzo relativo y sin riesgos deportivos. Con el objetivo de dar visibilidad a la marca abriendo una nueva ventana está previsto que el Valencia CF establezca nuevos contactos al encuentro con empresarios, embajada y aficionados, a los que se convocaba desde la cuenta oficial del club en Twitter.

Al Valencia CF le convenía buscar fecha después de desestimar la semana pasada una primera posibilidad para que se jugara ayer día 25 porque no se daban las condiciones necesarias y una vez se han dado se ha buscado un acuerdo con celeridad porque mucho más tarde de la fecha fijada ya comenzaba a complicarse por la entrada del Ramadán, que arranca el 15 de mayo, solo seis días después.

Por más que la estancia de los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes del club en el país sea corta, el impacto de la visita será necesariamente positivo, no se convertirá en efecto boomerang como otras estrategias utilizadas por otros equipos estos últimos meses. El partido será televisado, por lo que tendrá alcance en toda Arabia –lo dará la televisión pública– y en otros tantos países, entre ellos España. El Valencia CF ha llegado también a un acuerdo estratégico con LaLiga. Se trata de una fórmula mutua de promoción mediante la cual todos se ponen en el mapa. Y es que hay una intención por parte de LaLiga de potenciar la imagen de equipos como el Valencia CF para vender una competición diversificada y atractiva a futuro, sabedores de que Cristiano y Messi, los dos grandes filones, tienen fecha de caducidad.