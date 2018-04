Parejo "sí pagaría" 40 millones para fichar a Guedes

Dani Parejo, capitán del Valencia, confía en cerrar este domingo el pase a la Champions de forma matemática. A partir de ahí, el club entrará a tratar asuntos pendientes del próximo proyecto, entre ellos, su renovación de contrato. El '10' habla de un equipo concienciado para lograrlo frente al Eibar, al lado de la afición y de sus deseos por que el "Valencia de la próxima temporada sea más fuerte, más sólido y con mejores jugadores...". Es la intención "de cualquier club". Dani, además, "sí pagaría" 40 millones por Gonçalo Guedes.



Esta es la rueda de prensa íntegra del capitán del Valencia CF:

¿Ahora que la Champions está tan cerca, qué errores no deberían cometerse para no caer como en 2015?

"Todavía no estamos matemáticamente, falta poco, está cerca. Es una competición exigente, ojalá estemos dentro de poco en Champions y entonces debe valorarse todo. La Liga cada domingo igual, es dura, cualquiera puede ganarte. Tenemos un gran equipo para hacer grandes cosas, ojalá que el año que viene tengamos un equipo un poco mejor"

¿Cómo está el equipo para cerrar el objetivo esta jornada contra el Eibar?

"El domingo tenemos partido duro, intenso, competitivo; sabemos la forma de juego del rival, y el destino ha dicho que el domingo en casa podemos ser equipo de Champions, sería muy bonito para todos. Este año da gusto jugar en Mestalla por el ambiente y el comportamiento de la afición, que es el reflejo de lo que el equipo ha trasmitido, esa alegría, competitividad en el juego, ya digo, ojalá que podamos celebrar todos esa clasificación en casa, es el broche a la magnífica o excelente temporada del Valencia"

Un partido especial

"Debemos afrontarlo como una final, jugamos en casa, al principio de curso el objetivo no sería depender de nosotros a falta de tres o cuatro jornadas, pero nos hemos ganado el crédito de la afición. Ojalá que salga un partido bueno, redondo en el que el equipo juegue bien al fútbol y alegre"

¿Para los que estuvisteis en 2015 esta Champions es una reválida?

"Después de dos años tan malos, nuestras familias, amigos, gente cercana vivió situaciones muy complicadas... la afición y la gente no se divertía en Mestalla, no se merecían ver al Valencia CF el 12 en la clasificación por el club que es y como demuestra su historia. A principio de año nadie daba un duro por que ahora le sacáramos diez puntos al quinto. Nos hemos ganado un crédito, estamos haciendo una temporada de sobresaliente, toca rematarlo porque creo que lo merecemos"

¿Qué nota le pone al equipo y a su temporada individual?

"Es una magnífica temporada de todos, desde la pretemporada, creo que perdimos solo un partido, el Naranja, ya se veía que íbamos a funcionar y que entendíamos al míster y lo que transmitía. En lo individual creo que he crecido, trabajo cada día para ser mejor futbolista y mejor perdona, he ido a la Selección, cumpliendo un sueño. Es una gran temporada para mí"

¿Qué tiene Marcelino? ¿Es el mejor entrenado que ha tenido?

"Lleva cierto tiempo en la Liga, todos sabemos lo que ha sido y está siendo como entrenador, es un entrenador top por como entiende el fútbol, por condiciones. Por como ven el juego Marcelino y Valverde han sido los dos mejores que he tenido, también por mí forma de ver el juego, por planteamientos, charlas motivadoras, ejercicios cada día, tienen algo que otros no tienen... Todos estamos encantados con la magnífica temporada del míster y ojalá podamos disfrutarlo en el Valencia mucho tiempo"

¿Los jugadores daban un duro en pretemporada por estar ahora así?

"Yo, personalmente, cuando iniciamos no conocía al míster, lo conocí allí, vi su forma de entrenar y transmitir el futbol, noté que tenía algo que a mí podía darme mucho, e intuía que el equipo iba a ser competitivo, que iba a competir por intentar jugar Champions. El club ha hecho las cosas muy bien, se ha acertado con los fichajes y la suma de todo hace un equipo competitivo y que esté donde está"

¿Pagaría 40 millones por Guedes?

"Yo sí, pero no es un tema para mí..."

¿Ha habido algún avance con su renovación?

"No, que yo sepa. Creo que el club pensará como yo, que no es momento,

hay que esperar a que pasen ciertos acontecimientos y empezará a replantearse qué quiere para la próxima campaña, ojalá que ganemos el domingo y el club así empezará a trabajar el proyecto del próximo curso"

¿Qué sensaciones tiene con vistas al Mundial, se ve con España?

"Bueno, es verdad que he ido solo una vez, pero por estadística tengo ás opciones que antes. Aunque hay una gran selección y creo que es difícil por la competitividad y la calidad de los jugadores. Yo intentaré dar mi máximo y mejorar cada día para estar en esa lista final"

Ha dicho que confía en tener un equipo mejor el año que viene

"A cualquier equipo le gustaría traer mejores futbolistas, evidentemente, esta plantilla ha hecho un gran año, cada uno ha dado su ayuda en el objetivo. El club tiene que entra a valorar con el míster. Hay que esperar acontecimientos, trabajar para un año con Liga, Copa y Champions, intentar hacer mejor equipo y más sólido"

¿Entiende las críticas a Valverde?

"Ernesto en su primer año con el Barça está firmando una temporada excelente, ha ganado un título y otro lo tiene muy cerca. Lo de Roma hace parecer que la temp del Barça como si nada, yo firmaría dos títulos por año. Además, no ha perdido ni un partido, me parece una gran temporada"