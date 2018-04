Tamara Gorro le gana un juicio a Pipi Estrada

Tamara Gorro, esposa del futbolista del Valencia CF Ezequiel Garay, celebra su victoria en los juzgados en una disputa con el colaborador de El Chiringuito Pipi Estrada. Los hechos ocurrieron poco después de que se desplazara a València y fue ella misma la que anunció la querella con un simple "nos vemos en los juzgados", en respuesta a los comentarios del ex de Terelu Campos.

Ahora, Tamara ha compartido con sus seguidores su felicidad por la resolución del conflicto en los tribunales con estas líneas: "Hace un tiempo largo atrás, comuniqué que iba a interponer una demanda a Pipi Estrada. Después del juicio celebrado el pasado 10 de abril, puedo decir que he ganado la sentencia en primera instancia. Esta no es firme, ya que puede recurrir en el plazo de veinte días. Pero de momento feliz, ya que un juez tolera la libertad de expresión, pero no los insultos constantes".