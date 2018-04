La estrategia de la Juventus con Marko Pjaca

La Juventus de Turín, club con el que Marko Pjaca tiene contrato en vigor hasta junio de 2021, ha decidido que el atacante croata regrese al club una vez acabe el curso con el Schalke 04 y, de momento, no desea ejecutar una nueva cesión. Ese es el planteamiento estratégico que los dirigentes de la vecchia signora hacen al ser cuestionados por el futuro del futbolista de 22 años, sobre el que Vicente puso el foco en esta segunda mitad de temporada.

El extremo izquierdo, o delantero, encaja en el estilo de fútbol implantado por Marcelino, además gusta a Pablo Longoria, que lo conoce perfectamente de los primeros momentos del joven jugador en la Juventus, que tras la Eurocopa 2016 apostó por él pagando 23 millones al Dinamo de Zagreb. Por todo ello, Marko Pjaca fue uno de los primeros futbolistas sobre los que la nueva dirección deportiva del Valencia CF, comandada por Longoria, puso los ojos sobre él para realizar un seguimiento exhaustivo.

Después de cuatro meses cedido en uno de los conjuntos más fuertes de Alemania, Pjaca no ha podido ofrecer su mejor versión en lo físico y lo futbolístico, la exhibida en 2015 y 2016. A los pocos meses de llegar la Juve el croata sufrió una larga lesión en los ligamentos de la rodilla que lo apartó más de ocho meses de los terrenos de juego. El pasado noviembre volvió a competir con el filial antes de emigrar a la Bundesliga. En marzo vivió buenos momentos en el bloque de Domenico Tedesco, pero su recuperación requiere más tiempo y continuidad. Con el Schalke sólo ha sumado 259 minutos en la liga y 128 en Copa a lo largo de nueve partidos. El croata, que ha hecho dos goles, en cambio, sí ha mantenido una plaza con la selección.

Por su parte, la Juventus quiere mostrar una posición de fuerza valorando su producto, un jugador por el que hizo una gran inversión y con muchos años por delante. El club italiano ha comunicado al delantero que las intenciones con él son que vuelva para este verano observar su estado y evolución. Y, si pretende salir nuevamente cedido para asegurarse más minutos que con Allegri, le instan a que lo haga con una oferta de traspaso elevada y convincente.

La estrategia turinesa consiste en esperar a la lista definitiva de Croacia para Rusia 2018 con la esperanza de que Pjaca no se caiga del Mundial y se revalorice. La Juve no quiere decidir demasiado pronto un nuevo destino para el croata y perder así la opción de que sea una buena moneda de cambio para abaratar un fichaje de campanillas. Mientras tanto, el Valencia ha trabajado otras alternativas, una de las más interesantes, Alassane Pléa. El punta del Niza cotiza al alza e interesa a clubes importantes de Europa, por lo que no sería una operación sencilla. Más accesible podría acabar siendo el citado Pjaca, siempre y cuando no fuese al Mundial o allí siguiera sin destacar.

9 partidos, ninguno completo

Al excelente punta croata le está costando retomar la forma. Domenico Tedesco, míster del Schalke, sólo le dio 16 minutos en los últimos cinco partidos. Ha jugado nueve, ninguno completo.