El Valencia estudia primero de VAR

El sistema de videoarbitraje VAR (Video Assistant Referee), árbitro asistente de vídeo en castellano, ha llegado a la vida del Valencia CF. La plantilla realizó ayer una primera aproximación al que será el nuevo sistema de arbitraje en la Liga la temporada 2018/19. Luis Gil, director del Departamento de Competiciones y Oficina del Jugador de LaLiga, fue el encargado de explicar a los jugadores una serie de conceptos básicos sobre el funcionamiento de la nueva tecnología. Su misión principal fue detallar cuáles serán las acciones por las que el asistente de vídeo podrá intervenir durante un partido. Es una novedad para todos que puede influir y mucho en los resultados deportivos y la expectación de los jugadores, el cuerpo técnico de Marcelino García Toral y hasta el Director General del club Mateu Alemany -también presente en la sala- fue máxima.

Hay cuatro supuestos, tal y como recoge la normativa de la FIFA, en los que el VAR podrá actuar. Solo podrá ser utilizado para impartir justicia en los goles, en los penaltis, en las tarjetas rojas directas -no expulsiones por doble amarilla- y en las situaciones de partido en las que se produzca una confusión de identidad. Es decir, «si el árbitro amonesta o expulsa al jugador erróneo, el VAR deberá intervenir para que sea castigado el correcto». Solo se usará el vídeo en esos cuatro supuestos que la FIFA ha considerado era como Jugadas Decisivas.

Los goles podrán anularse si hay «fuera de juego», «falta previa en la jugada del gol» o «si el balón ha salido fuera en la misma jugada del gol». Se usará en VAR para los penaltis cuando estén «incorrectamente señalados por el árbitro», cuando haya un «penalti claro no señalado», cuando se produzca una «falta fuera del área incorrectamente señalada como penalti», cuando «el penalti esté incorrectamente sancionado como falta fuera del área» o cuando se produzca «una falta previa» o «el balón haya salido por fuera» en la jugada previa.



"Solo lo puede pedir el árbitro"

Así se detallaba en el vídeo que LaLiga proyectó a los jugadores en la ciudad deportiva de Paterna y que casi al mismo tiempo hizo público a través de sus redes sociales. Para tranquilizar a los jugadores, Luis Gil hizo hincapié en que solo son conceptos básicos que se desarrollarán a lo largo de la pretemporada y resolvió algunas dudas habituales. El uso es potestad del equipo arbitral. Es decir, los jugadores no podrán solicitar el VAR. Además, no es la última autoridad sobre el campo. El criterio que prevalecerá siempre será el del árbitro principal. Fue una clase de primero de VAR en toda regla y no será la última.

La charla informativa a la plantilla - la recibirán todos los equipos de la competición- también abordó varios temas sobre la organización de la competición y la elaboración del calendario UEFA y FIFA 18/19.