"No me veo muchísimos años en el Valencia CF"

Marcelino García Toral pone el foco en el partido ante el Eibar en Mestalla, "una final", como dice, en la que el Valencia CF tiene la oportunidad de asegurarse matemáticamente su presencia en la próxima edición de la Champions, algo que no hubiera pensado "ni de coña" cuando se fichó hace justo un año. Marcelino, además, ha respondido con picardía cuando se le ha preguntado si se ve muchos años en el banquillo de Mestalla. "No", ha sido su respuesta tajante, para posteriormente indicar que situaciones como las de Cholo Simeone, siete años y medio al frente del Atlético, no son la normalidad en el mundo del fútbol y conllevan una "gran dificultad". Los resultados mandan. Marcelino deja claro que en València es feliz y está "muy a gusto" porque reúne todas las condiciones necesarias para realizar su trabajo. Una vez se confirme la Champions matemáticamente, el entrenador avanzará con el club en las negociaciones para renovar el contrato, que acaba en 2019.

Esta es la rueda de prensa íntegra del técnico del Valencia CF, que volvió a mojarse por Guedes. "Lo importante es que se quiere quedar". Todas sus declaraciones.

Parejo dijo que el partido ante el Eibar tiene un aire de final, ¿qué piensa usted?

Indudablemente todos sabemos que ganar el domingo supone lograr un premio que al principio de temporada era impensable pero que es posible gracias al trabajo de estos futbolistas. Es una final, ya sabéis que para llegar a esta final hemos jugado antes algunas finales y esos grandes resultados nos propician que faltando cuatro jornadas tengamos la posibilidad de ser equipo Champions la próxima temporada dependiendo de nosotros mismos.

¿Con el objetivo tan cerca le preocupa que pueda haber ansiedad?

No me preocupa que tengamos ansiedad, todos sabemos lo que nos jugamos. No es como una final en la que te juega ser o no ser, tenemos cuatro posibilidades para concretar el objetivo de ser equipo Champions, la vamos a afrontar desde el convencimiento de que somos un buen equipo. Tenemos suficientes argumentos para ganar a cualquier rival como hemos demostrado a lo largo de la temporada. Respetamos al Eibar y sabemos que nos va a exigir muchísimo. La victoria y lo que supone va por encima de otras situaciones a nivel anímico. En Vigo volvimos a certificar el nivel competitivo del equipo.

¿Cómo afronta el partido ante el Eibar?

Cada partido es diferente, los estadios son diferentes también. El Eibar es un equipo muy competitivo, que juega a un gran ritmo, muy dinámico. Particularmente me atrae mucho su forma de jugar, nos va a exigir respuestas rápidas a nivel físico y futbolístico porque no te da ni tiempo ni espacio. He visto otra vez el partido que hicimos ayer, hicimos un buen primer tiempo pero no se logró el resultado que queríamos. Tenemos que jugar un partido siendo nosotros mismos, sabiendo las virtudes y los puntos flacos del rival. Desde la máxima intensidad, creando ocasiones y no concediendo. Ante el Getafe el gran problema que tuvimos fue conceder dos goles absolutamente evitables. Eso es lo que no podemos hacer porque el Eibar tiene una grandísima transición y hay una constante presión sobre el balón del rival. Tenemos las condiciones para hacerlo y nuestra mentalidad positiva nos va a ayudar a ello.

¿Planea muchos cambios en el once respecto al partido en Balaídos?

Como entrenador tengo el derecho a elegir los jugadores que creo que están mejor para ganar cada partido. Voy a seguir ejerciéndolo como he hecho siempre con el único ánimo de ganar el partido.

¿Es una liberación tener la Champions al alcance de la mano?

No es una liberación, hemos disfrutado del nivel competitivo que ha demostrado el equipo. Se lo ha ganado a pulso a base de muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo.

¿Tiene previsto reunirse con Peter Lim y pedirle un plus para la temporada que viene en Champions?

Si eso pasa será una vez cumplido el objetivo. Y para ello tenemos que ganar el domingo. Si ganamos y lo cumplimos y Peter lo considera oportuno pues hablaremos, lo haría con franqueza, honradez y con análisis.

Soler jugó a buen nivel en el centro del campo pero con la vuelta de Parejo quizá vuelva a la banda. ¿Lo podría confirmar? ¿Qué análisis hace de su contribución?

Mientras Dani siga al nivel que ha demostrado esta temporada hay un futbolista titular en esa posición y es él. Carlos podrá entrar en esa posición cuando Dani no esté a ese nivel o tenga una lesión. No hay un debate para mí en ese puesto. Soler nos otorga en banda equilibrio, llegada, trabajo y creatividad. En el medio dependiendo del partido nos puede mostrar unas prestaciones de un tipo o de otro. Para hacer valoraciones de un jugador en una determinada posición no se necesita un partido, se necesitan varios porque ello te da más puntos de referencia.

¿Sabe algo más del futuro de Guedes? ¿Le va a pedir a Lim que lo fiche?

El entrenador opina desde el punto de vista deportivo. Es un gran jugador que nos viene muy bien por perfil, rendimiento, conocimiento de la competición y de sus compañeros, no tiene que adaptarse. Para nosotros sería importante tener a Guedes pero a partir de ahí no tengo ninguna posibilidad sobre todo lo demás. El club tiene que saber si puede. Los derechos dependen del PSG. Si deciden quedárselo aunque lo queramos comprar no podremos. Esperaremos acontecimientos. Para mí lo importante es que el futbolista se quiere quedar, se siente a gusto y cree que puede demostrar su talento.

¿Usted vería natural celebrar la Champions?

Yo no tengo ninguna duda de que hay que celebrarlo, es como si te tocara la lotería. Este año le tocó la lotería al Valencia gracias a una plantilla que trabajó, se esforzó y demostró un nivel competitivo altísimo. Estar a falta de cuatro jornadas donde estamos demuestra que los números son incontestables. Veníamos de dos temporadas en las que no teníamos una base como otros equipos. El Valencia estuvo muy lejos de la Champions, hemos dado una vuelta y confirmarte de pleno derecho como equipo Champions es para celebrarlo. Si el Valencia quiere volver a ser grande tiene que estar varias temporadas en Champions de forma consecutiva, no una y volver a caerte. Es lo que le ha pasado al Atlético de Madrid y le ha permitido acercarse al Barça y al Madrid. Lo voy a celebrar porque cuando fiché del Valencia hace un año si me dicen que vamos a jugar Champions no me lo creo, ni de coña. Gracias al trabajo de estos futbolistas podemos ser capaces de confirmarlo. Para mí es un gran éxito. Los que estamos dentro lo sabemos.

¿Cree que el Valencia a medio largo plazo puede ser como el Atleti y acercarse al Barça y Madrid?

Debe serlo. Es la mentalidad que tiene que tener el Valencia. No es fácil. Hay que construir en lugar de destruir pero es el camino. Si quieres volver a ser grande no tienes que pensar en hace 15 años sino en el año 2018.

Parejo dijo que le veía muchísimos años en el Valencia. ¿Se ve muchísimos años aquí?

No.

¿Le gustaría ser el Cholo del Valencia?

Es algo que no me planteo como entrenador porque debemos fijar la atención a corto plazo. No puedes estar pendiente del futuro y sí del futuro inmediato. Soy consciente de la dificultad que ello conlleva. Situaciones como la de Simeone son extrañas, no es algo repetido que ocurra en el 90% de casos de los entrenadores. Es muy difícil que eso se produzca.

Si le ofrecieran un año más de contrato podría estar tres años en el Valencia, que a día de hoy son muchos en España.

En su momento se verá, no es el momento ahora. Es momento de centrarnos en el partido del Eibar y ganarlo.

Ha dicho que hay que construir y no destruir. ¿Qué es construir y quién destruye?

Construir es pensar qué se hace bien. Destruir es mantener irregularidad. No tener un proceso mejor cada vez. Es muy difícil llegar pero igualmente difícil es mantenerse. Cuando más alto está el nivel más difícil es crecer. Lo que hemos hecho este año ha sido extraordinario pero hay que darle continuidad

Dijo en la previa ante el Espanyol que creía que no habría ningún problema con seguir aquí si se lo propusieran. ¿Sigue con esa mentalidad o han pasado cosas en los últimos días o semanas que le hayan hecho pensar en cosas distintas?

En mí no ha cambiado nada. Sigo con la misma mentalidad y estado de ánimo. Mejor, quizá, porque estamos más cerquita. No sé solucionar un problema cuando no se ha hablado de él. Cuando surjan, si surgen, conversaciones ya hablaremos. Estoy muy a gusto en el Valencia CF. Tengo lo que necesito para sentirme feliz en el trabajo.