"A la Champions llegaremos por el campeonato que hemos hecho, no por el partido de hoy o por el siguiente"

Neto ha sido uno de los protagonistas del Valencia CF en el partido de este domingo contra el Eibar en Mestalla, donde el conjunto de Marcelino no ha podido sellar matemáticamente la Champions al no pasar del empate. El brasileño ha sacado una mano clave en un lanzamiento de falta de Pedro León. Estas son sus principales declaraciones a beIN Sports.

Cuatro partidos sin ganar, se ha intentado hasta el final pero no ha podido ser.

Al final el fútbol es así, cuando queremos hacer demasiado la pelota no entra pero lo importante es el esfuerzo. Hoy hemos demostrado el equipo que somos, un equipo que siempre quiere ganar... En el fútbol a veces se gana, se empata o se pierde. Hay que quedarse con la mentalidad de querer ganar.

Ha sacado una mano decisiva a Pedro León.

Sabía que era un futbolista de mucha calidad, que tira muy bien las faltas. Hay que estar preparado y hoy he tenido la suerte de poder ayudar. Más allá del resultado hay que quedarse con esta mentalidad. Hay que valorar la temporada que hemos hecho. Tenemos que seguir trabajando.

No se ha logrado la victoria, ahora toca esperar al resultado del Betis.

No hemos conseguido matemáticamente el objetivo de la Champions, que era lo que buscamos pero llegaremos con el campeonato que hemos hecho, no por el partido de hoy ni por le siguiente. Insisto en que tenemos que valorarlo porque el esfuerzo del equipo ha sido muy grande hasta ahora. Tenemos que quedarnos con las buenas sensaciones y seguir trabajando.