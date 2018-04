Marcelino explica su "no me veo muchos años en el Valencia"

"En la previa contestó de forma tajante que no estaría muchos años en el Valencia. ¿Quiere matizar algo?". Así fue abordado Marcelino García Toral en la rueda de prensa posterior al Valencia-Eibar, a lo que el asturiano no dudo en dar una explicación de lo más aclaratoria:

"Me preguntásteis si me veía muchos años en el Valencia. Un entrenador no se puede ver muchos años en un sitio, es una contestación súper lógica. Si la pregunta fuera si me gustaría no hubiera contestado 'no'. Hubiera sido prepotente por mi parte, diríais '¿pero este tío qué se cree que es, el inventor de algo?'. Tengo bastante experiencia en la profesión y si algo debemos ser los entrenadores es prudentes. Una cosa es lo que quieres y otra la realidad de la situación. No me puedo ver muchos años en un sitio cuando no depende solo de mí".