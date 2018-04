"Queremos celebrar los goles antes de meterlos"

Marcelino García Toral ha analizado en sala de prensa las claves del partido ante el Eibar, donde el equipo no ha podido pasar del empate. La Champions todavía no es matemática pero la confianza es total. Ante el Villarreal, la próxima semana, el equipo "saldrá a ganar". Estas son sus principales declaraciones.

¿Se le está haciendo un poquito larga la temporada al equipo?

La liga dura 38 partidos, lo sabemos desde el inicio y no se nos puede hacer larga. Tenemos tan cerca el objetivo que en algunos partidos la ansiedad nos jugó una mala pasada como pudo ser hoy en el primer tiempo. Lo normal es que este partido lo hubiéramos ganado. Las ocasiones de gol generadas y el dominio son suficientes para lograr una victoria incluso holgada pero no tenemos la brillantez o la eficacia de cara a gol y eso nos está impidiendo sumar de tres en tres.

Si no se hace mañana, la Champions se concretará en casa del Villarreal. ¿Lo celebraría?

Comprenderás que no estoy para pensar en eso ahora. Estoy un poco triste por no haberlo logrado hoy. Queríamos hacerlo aquí, con nuestra gente, con nuestra afición, ante este público entusiasta que nos ayudó durante toda la temporada. No tuvimos acierto cara al gol y ahora en seis días hay un nuevo partido. Iremos a ganar. Cada uno defiende sus intereses. Es un campo y un rival complicado pero vamos a intentar ganar.

¿Le puede pesar al equipo el hecho de verlo tan cerca porque es un equipo joven?

Hoy puede ser, y estimo que es muy posible, que una de las circunstancias pueda ser esa. Si metes el primer gol todo es diferente pero van pasando los minutos, vamos acumulando ocasiones, llegadas y llegadas al área rival, muchas veces con situaciones ventajosas, pero no estuvimos precisos por precipitación, por falta de acierto y porque el portero hizo buenas paradas. El trabajo del equipo es para estar satisfechos. Queríamos ganar aquí y celebrarlo con nuestra afición. Esperamos que en el próximo partido podamos decir que la próxima temporada vamos a jugar la Champions.

¿El equipo se ha visto en Champions antes de hora?

Es posible que con la situación que nos quedó, todos pensábamos que esto cae como fruta madura y puede darse la circunstancia de que en algún partido no tuviéramos la continuidad demostrada hasta ahora pero estos últimos partidos han sido los que más ocasiones hemos tenido. Estos últimos han sido partidos para ganarlos, como por ejemplo el día del Celta. El fútbol hay que entenderlo. A veces con muy poco ganas y otras con mucho no ganas.

Se le ha visto enfadado con el árbitro. ¿Le ha parecido que el gol de Zaza ha sido legal?

No hago valoraciones respecto a los árbitros y así voy a seguir. Después de esta temporada tendremos el VAR y será más fácil para nosotros.

¿Por qué ha cambiado a Soler por Ferran?

Ferran en este partido, al haber muchos espacios a la espalda, nos podría beneficiar mucho y Soler estaba algo cansado en el tramo final. Acertada o equivocadamente tomé esa decisión.

¿Tiene previsto reunirse con Lim para hablar del futuro y de su futuro, particularmente?

Queríamos ganar para meternos en Champions, brindárselo a nuestra afición y al propietario. No pudo ser. A partir de aquí ya veremos lo que sucede en cuanto a mí, en cuanto a esa reunión. No sé lo que pasará. De momento no está previsto.

¿Usted con quién se queda, con el mejor Iniesta o el mejor Xavi?

Con muchísima diferencia, con Iniesta. Desde mi punto de vista Iniesta para mí es mucho más jugador que Xavi. Tiene más recursos y ofrece más posibilidades en diferentes estilos de juego. Hay jugadores y personas que están por encima de los clubes que defienden y él es uno de ellos. Ha dado lecciones magistrales de fútbol y de saber estar permanentemente. Es una pena que haya tomado esta decisión.

¿Usted también tiene esa ansiedad que han podido tener los jugadores?

Es difícil calificarlo, la ansiedad por tenerlo ya, por consumarlo, nos lleva un poco a la precipitación y quizá es uno de los motivos por los que no acertamos. Queremos celebrar los goles antes de meterlos. Son varias circunstancias, rachas en definitiva. Antes metíamos y ahora no. Es cuestión de seguir insistiendo. Si somos capaces de generar un número de ocasiones similar a las que hemos hecho últimamente en los próximos tres partidos estoy convencido de que vamos a meter más goles, es pura lógica. Tenemos que trabajar para intentar generarlas el próximo partido. Yo no tengo ansiedad, tengo ganas de que se logre. Cuando nos vamos haciendo mayores vamos dándole mérito a las cosas y sabemos lo que cuesta lograrlas. Esto es un proceso lógico. Este equipo es joven, quiere lograrlo y seguro que vamos a hacerlo.