David Villa sigue haciendo historia

David Villa logró un doblete con el que alcanzó la marca personal de los 401 goles como profesional y lo celebró al darle el triunfo a su equipo del New York City, que se impuso por 3-1 ante el FC Dallas en partido correspondiente a la Jornada 9 de la Liga de Estados Unidos (MLS).



La victoria también permitió al New York City mantenerse como líder de la Conferencia Este con 20 puntos (6-2-1), uno más que los que poseen el Atlanta United (6-1-1) que también ganaron en la jornada por goleada de 4-1 al Impact de Montreal.





1??0??0?? 03/19/06 vs Racing Santander

2??0??0?? 04/19/09 vs Sevilla

3??0??0?? 11/28/12 vs Alaves

4??0??0?? 04/29/18 vs FC Dallas#Villa400 pic.twitter.com/qZKn8pk2nJ — New York City FC (@NYCFC) 29 de abril de 2018

El primer gol del partido llegó en el minuto tres de partido y fue obra del joven delantero paraguayo, de 20 años, que hace esta temporada su debut en laMedina aprovechó el rebote del balón que había dado en el poste derecho del marco defendido por el arquero Jimmy Maurer después de una excelente recuperación de balón de Villa y penetración por el lateral izquierdo para que rematase el delantero noruego Jo Inge Berget.Luego llegaría el empate por mediación de otro jugador latinoamericano, el de centrocampista colombiano Santiago, que en el minuto 10 recibió un pase del argentinoy superó por bajo al arquero Sean Johnson.El partido estaba igualado con mayor presión por parte del New York City que vio como en una de las penetraciones por la banda derecha, el defensa sueco Anton Tinnerholm remató de pierna zurda dentro del área y el balón golpeó en el brazo del defensa suizo Reto Ziegler. Aunque el árbitro del encuentro, Ismail Elfath, en principio no señaló nada, tras la revisión de la jugada a través del vídeo, si vio con claridad la infracción de Ziegler y señaló la pena máxima.Se cumplía el minutos 36 cuandoestableció su nueva marca al ejecutar perfecto la pena máxima, por bajo y al segundo palo del marco defendido por el arquero Jimmy Maurer, del FC Dallas, que fue engañado por el jugador español y se tiró al lado contrario.Nada más marcar,, de 36 años, levantó los brazos y se fue hace la grada del fondo de la portería del, donde se besó el escudo de la camiseta del equipo neoyorquino, mientras llegaban sus compañeros para felicitarlo y los miles de aficionados le dedicaban una gran ovación. El gol depermitió alponerse por delante en el marcador con un 2-1, que sería el resultado con el que se llegó al descanso.Elintentó buscar el empate, pero fue elel que consiguió asegurar la victoria con el segundo gol de la noche del "Guaje", que cerró con broche de oro, un partido en el que mostró toda la clase y pundonor que posee a sus 36 años. El goleador español, tras recibir un pase en profundidad de Berget, luchó con dos defensas del FC Dallas a los que al final les arrebató el balón y se fue sólo para encarar a Maurer y batirlo de nuevo por bajo cuando se cumplía el minuto 69.El parcial de 3-1 pesó como una losa en el ánimo de los jugadores del equipo tejano que ya no tuvo capacidad de reacción, mientras que el New York City asegura la victoria que le permitía seguir de líder en la Conferencia Este con 20 puntos (6-2-1), uno más que los 19 (6-1-1) que tiene el Atlanta United, que también ganó, el sábado, por goleada de 4-1 al Impact de Montreal.El FC Dallas, que se quedó con marca de 12 puntos (3-3-1) ocupa el cuarto puesto en la clasificación de la Conferencia Oeste, donde el Sporting Kansas City es el líder destacado con 17 puntos (5-2-2). Mientras que Villa se convertía en el gran protagonista del partido al llegar a los cuatro goles en lo que va de la nueva temporada y a los 67 desde que comenzó a jugar en la MLS en la temporada del 2015.Un año antes había firmado con el New York City, que todavía no había debutado en la MLS y fue cedido al Melbourne City, de Australia, donde marcó cuatro goles.