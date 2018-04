Habla el director deportivo que fichó a Guedes para el PSG

Patrick Kluivert, exfutbolista del Valencia CF en el curso 2005/06, ha atendido amablemente a SUPER para hablar de la figura de Gonçalo Guedes, futbolista cedido por el PSG que el Valencia pretende en propiedad. Kluivert fue uno de los máximos valedores de la llegada a París en su día del extremo portugués. "Fui yo quien lo traje del Benfica al Paris-Saint Germain cuando estuve allí de director deportivo, porque creo que es uno de los extremos más potentes que hay en este momento", asegura.

Guedes llegaba a la capital francesa para demostrar que la apuesta del PSG era acertada. Los franceses desembolsaron 30 millones de euros por un jugador de tan solo 18 años. Su llegada a un conjunto plagado de estrellas dificultaba su presencia en el once titular y allí no disfrutó de los minutos necesarios para seguir creciendo como futbolista. "Lo que pasó es que no podía jugar los minutos que él debía jugar y es una pena", reconoce Kluivert.



La falta de minutos obligó al joven portugués a buscarse una salida, y su destino fue el Valencia CF. Ahora, la situación de Gonçalo Guedes ha cambiado. Ha madurado futbolísticamente, ha vuelto a sentirse futbolista y está dando nuevamente su mejor versión. "En este momento está explotando en València, una cosa que estoy muy contento de ver", afirma Kluivert.

La calidad que emana de los pies de Gonçalo Guedes hace presagiar un futuro prometedor y uno de los artífices de su mejora es Marcelino García Toral. La mano del técnico asturiano ha contribuido a la mejora de su forma de jugar. "Su futuro está muy claro: va a triunfar seguro... lo que pasa es que él también necesita la confianza de un entrenador, que crea en él para que pueda rendir como está rindiendo en este momento en el Valencia", confiesa el exjugador holandés.

Marcelino ha sabido guiar a Gonçalo Guedes. La confianza depositada en el portugués ha sido clave para que Guedes ofrezca un rendimiento notable pese a su juventud y su primera temporada en Primera División Española. Guedes ha encontrado su sitio en València. Tal y como apuntaba el padre de Gonçalo Guedes, Rogério Guedes, en 'Tribuna Deportiva', programa de la 99.7, el internacional luso ha encontrado una estabilidad futbolística en la capital del Turia. Su futuro inmediato pasa por su continuidad en el Valencia, equipo que le ha devuelto la confianza, algo que Kluivert agradece: "Le deseo mucha suerte es un chico muy agradable, muy buen jugador y una persona ideal para trabajar y es un ganador, eso es lo más importante... hay que darle confianza y él va a triunfar donde sea". Gonçalo Guedes se ha convertido en un ídolo entre los aficionados valencianistas en apenas una temporada.Sus goles 'marca de la casa' frente al Sevilla y Betis, sus regates, sus incursiones por la banda, su velocidad, su rapidez y un sinfín de habilidades técnicas han llevado a que tanto Kluivert como el Valencia hayan disfrutado del potencial que desprende de sus botas el '7' del Valencia, Gonçalo Guedes.