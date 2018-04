Recado de Zaza a Jaime Latre

El delantero del Valencia CF, Simone Zaza, ha mostrado su malestar con la actuación de Jaime Latre. El árbitro anuló el gol del italiano que hubiera supuesto la clasificación matemática del equipo para la Champions League. El delantero estaba decepcionado con el colegiado y no se mordió la lengua cuando le preguntaron por el colegiado. Y es que, las imágenes de televisión demostraron que Simo estaba en posición legal y, por tanto, no existía fuera de juego.

"Es el segundo gol que me anulan. Me da rabia, me duele. Me habría encantado ganar con un gol mío. Tengo mala suerte en este período, pero no pasa nada. Todos nos equivocamos, yo me equivoco muchas veces y los árbitros también. A veces los árbitros se la complican solos alguna vez. No pasa nada". El italiano se refería al gol que también le anularon en Butarque. Melero López anuló el gol de Zaza, a pase de Carlos Soler, por otro fuera de juego inexistente.

El italiano espera marcar el gol de la Champions al Villarreal el sábado en el Estadio de la Cerámica. "Me gustaría mucho lograr la Champions con un gol mío, pero a estas alturas de temporada vale cualquier otro, un autogol, un gol en propia puerta. Tenemos que ganar un partido y cerrar el capítulo.

Simo agradeció el apoyo de Mestalla lamentando que no pudieran celebrar la Champions juntos. "La gente ha estado con nosotros hasta ahora y creo que seguirá con nosotros porque hemos hecho una temporada muy buena. Casi nadie se esperaba un cambio tan grande. La afición sabe que vamos a darlo todo en el campo siempre, luego las cosas salen bien, o salen mal, pero bueno. Tenemos que cerrar el capítulo Champions lo antes posible y vamos a intentar cerrarlo el sábado que viene".