Fichajes: El Valencia CF, tras un jugador mundialista

El Valencia tiene varios jugadores en agenda y según ESPN, uno de ellos sería Renato Tapia. El futbolista cuenta con 22 años y es internacional absoluto con Perú, con quien acudirá a Rusia para la disputa del Mundial 2018 y su área de juego es la de mediocentro defensivo, aunque también puede jugar como central, una opción que podría resultar interesante de cara a una temporada dura con tres competiciones.

Habiendo participado en 26 encuentros esta temporada, el peruano no es fijo en el Feyenoord holandés, club al que llegó desde el Twente por sólo 1,5 millones de euros en enero de 2016, por lo que su traspaso no debería suponer un problema para la tesorería valencianista. Aunque lleva en Holanda desde 2013, todavía no gozaría de pasaporte comunitario, algo que no sería un inconveniente dado que sólo Gabriel Paulista ocupa una de las plazas disponibles.