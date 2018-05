Maksimovic estudia marcharse del Valencia CF

Durante la segunda vuelta la participación del joven Nemanja Maksimovic ha ido en descenso hasta convertirse en prácticamente residual. Una circunstancia que ha cambiado las perspectivas del jugador serbio, que actualmente contempla la salida del equipo –probablemente, en forma de cesión– como la mejor alternativa para ganar minutos, confianza y no frenar su progresión como futbolista de élite. Clubes de la Bundesliga, especialmente el Werder Bremen, y los españoles Leganés y Getafe mantienen el interés en el mediocentro de 23 años.

A finales de enero Marcelino declaró: «Si no hay más fichajes, Maksimovic no se irá». Coquelin y Vietto ya formaban parte de la plantilla, pero en las últimas horas de mercado no se realizaron más contrataciones, el deseado hombre de banda no se concretó, así que Nemanja continuó en el equipo. El jugador había valorado la opción de irse cedido con el Mundial de Rusia en el horizonte, aunque se sentía bien en el equipo y acordó con el cuerpo técnico no salir. Por entonces, Marcelino ya había apostado por él en alguna ocasión como centrocampista de banda con una respuesta positiva de parte del serbio.

Sin embargo, a la postre el que acabó desempeñándose en la derecha con mayor asiduidad y muy buen rendimiento fue Francis Coquelin. La lesión a mediados de marzo del francés propició la vuelta a las convocatorias de Maksimovic después de tres semanas lejos de ellas. Sin Coquelin, Maksimovic tampoco ha regresado al panorama del equipo. De hecho, el ex del Astana sólo ha disputado seis minutos frente al Alavés y 61 contra el Getafe en un partido en el que acompañó a Parejo en el doble pivote acusando la falta de ritmo de juego. Maksimovic ha sumado en lo que va de curso 825 minutos, 639' antes del cierre del mercado invernal y 186' después. Las posibilidades de que Maksimovic represente a Serbia en el Mundial han disminuido, aunque su trayectoria en la selección todavía le ofrece algunas opciones.

En diciembre el Valencia rechazó por Maksimovic propuestas de Getafe, Werder Bremen y Leganés. Esos mismos clubes no han perdido el interés en un jugador que cuenta con un buen cartel entre diferentes clubes del fútbol alemán.