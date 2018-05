Habla el agente de Simone Zaza

Antonio Zaza entra en escena en un momento de muchos rumores en la prensa italiano acerca del futuro de Simone, el delantero del Valencia CF. En unas declaraciones al portal Calciomercato.com desmiente que esté barajando ofertas de clubes como el Milan y da la clave de lo que va a ser el mercado de verano el futbolista.

"Por el momento solo piensa en el Valencia CF. Si el club nos dice que quieren ponerlo en el mercado, entonces las cosas podrían cambiar", asegura el agente en exclusiva a este medio italiano, dejando la puerta abierta a la decisión que tome el club. Simone Zaza tiene contrato con el Valencia CF hasta el 30 de junio de 2021.

Antonio Zaza revela además que no ha habido contacto con el Milan, en medio de rumores que vinculan al delantero con un movimiento a San Siro: "No conozco personalmente a Mirabelli (director deportivo del club sorronero), ni puedo decir que se pusieron en contacto conmigo para hablar sobre Simone", explica.

Aunque tampoco descarta que algo así pueda pasar en un futuro: Ya veremos, por el momento no hay nada concreto. He leído sobre Milan y Lazio solo de los periódicos, hasta que lleguen las llamadas, es prematuro para hablar de eso", concluye. El jugador sabe que en caso de no entrar en los planes del Valencia CF su futuro puede estar de regreso en Italia.