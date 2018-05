"Peter Lim nos deja trabajar y decidir. Es indudable que el próximo curso la plantilla será más fuerte"

Marcelino García Toral ha pasado este viernes por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna. El técnico asturiano ha analizado su reunión con Peter Lim, se ha mojado por el fichaje de Kondogbia, al que considera "un pilar fundamental" para la próxima temporada y ha analizado la previa del partido contra el Villarreal, donde el Valencia CF tiene la oportunidad de certificar de forma matemática su clasificación para la Liga de Campeones. Esta son sus declaraciones. Pero de todo, tal vez lo más importante es que el entrenador asturiano se moja en público sobre las intenciones de Peter Lim: "Mi sensación desde que llegué aquí es que nos escucha, nos deja trabajar, opinar y decidir".

¿Qué evolución le ha visto al Villarreal con respecto a su etapa?

Ha pasado dos temporadas prácticamente, tampoco, como comprenderás, me preocupa mucho analizar la evolución que han tenido. Tuvimos una etapa allí bastante exitosa, es un equipo consolidado en la parte alta de la clasificación, con buenos futbolistas, un aumento progresivo del presupuesto, con buen juego€ Son un equipo competitivo, muy difícil. Este año han perdido algunos partidos en casa pero han ganado a rivales muy difíciles y nos espera un equipo muy complicado. No tengo argumentos suficientes para valorar con detalle esa pregunta.

La última vez que estuvo en ese estadio se ganó el derecho a participar en la previa de Liga de Campeones. ¿Tiene ánimo de revancha?

Las personas que me conocen saben que no soy rencoroso, vivo el momento que me toca vivir y miro muy poco atrás, al pasado. Viví una etapa extraordinaria, me trataron muy bien las personas de dentro del club y la afición. Me quedo con todo lo bueno que me tocó vivir allí, surgió un desencuentro y nada más. La parte dirigente como suele ocurrir con los entrenadores toma decisiones y en este caso decidió prescindir de mí. No tuvimos la oportunidad de jugar la previa de Champions pero si todo va bien podré jugarla esta próxima temporada.

¿Qué pasó para esa decisión tan drástica?

Una desavenencia y una decisión del dirigente. No conviene entrar en detalles. Viví casi cuatro años allí, conviví, pasamos de estar en mitad de la tabla en segunda división a dejar al equipo a las puertas de Champions, con unas semifinales de Europa League, las semifinales de Copa. Eso es con lo que me quedo.

¿Cómo fue la reunión con Peter Lim?

Fue una reunión como siempre cuando me ha tocado estar con él. Cordial, amable, etc. Analizamos la trayectoria del equipo, hablamos de fútbol, de la vida, de jugadores, analizamos toda esta temporada y a partir de aquí ahora finalizamos esta. En lo que me insistió es en los puntos que faltan para certificar la Champions, luego será el momento para planificar el futuro al detalle.

¿Con qué sensaciones sale usted de la reunión? ¿Es demasiado pronto para decirle al aficionado habrá un equipo Champions el año que viene?

Mi sensación desde que llegué aquí es que nos escucha, nos deja trabajar, opinar y decidir. Siempre nos ha mostrado su total apoyo para mejorar el equipo. Es indudable que todos tenemos la seguridad de que la plantilla del próximo año del Valencia será más fuerte que la actual.

¿Se habló de su renovación?

Nunca en ninguna reunión que tuve con Peter hablamos de mi contrato, de mi posible ampliación ni de las cantidades económicas. Esta última no ha sido una excepción.

¿Le han comunicado ya que el Valencia compra a Kondogbia?

Conmigo se dialogan situaciones deportivas, nunca contractuales. Es obvio que no puede haber nadie en el entrono del valencianismo que dude de que Kondogbia es un pilar imprescindible para tener un equipo fuerte y competitivo la próxima temporada. En lo que es contractual ni corto ni rajo. No estoy para eso.

¿Le molesta mucho en el calendario el partido en Arabia Saudí?

Es un compromiso que adquiere el club y nosotros lo asumimos de buen grado. Es un largo desplazamiento pero tiene una repercusión. Nosotros estamos para cumplir los objetivos del Valencia.

¿Qué fue más milagro, pasar de Segunda a la Champions con el Villarreal o lo que se ha conseguido esta temporada?

Creo que es más difícil esto. No nos movemos en diez meses, no llega a un año, con equipos muy consolidados. Algunos de los rivales directos tienen inversiones económicas muy fuertes en los últimos años. Aquello fue en tres temporadas y media. Esto tiene muchísimo mérito por lo que han hecho los futbolistas. No creo que haya muchas situaciones así en las grandes ligas.

¿Prefiere que gane el Betis para depender de sí mismo y certificar la Champions jugando o lograrlo sin salir a jugar?

Yo siempre prefiero que los rivales no ganen. Si pierden o empatan bienvenido sea pero independientemente de eso, que es lo que siempre deseamos, nuestra idea es afrontar este partido para ganarlo. Si logramos un resultado favorable no dependemos de nadie y somos equipo Champions. Es nuestra ilusión y nuestra ambición.

Javi Jiménez ha pedido tener minutos con el filial tras su grave lesión. ¿Cómo lo valora?

Seguimos muy de cerca la evolución de un jugador joven que ha tenido un percance grave. Lo más beneficioso para todos es que tenga minutos a nivel competitivo. Tiene ficha B, tenemos que aprovechar esa circunstancia. Este fin de semana jugará con el filial.