Un delantero seguido por el Valencia habla de su futuro

Fran Sol, español del Willem II que el Valencia CF ha observado y sondeado en su idea de ampliar y potenciar la delantera para una próxima temporada con tres competiciones, ha hablado en Holanda sobre su futuro. El madrileño tiene contrato con el club de Tilburg hasta junio de 2019, más otro año opcional, pero cree que ha llegado el momento de dar un paso adelante en su carrera. Por ello, no puede asegurar que el partido del domingo frente al Vitesse no vaya a ser el último con la camiseta del Willem II. "No lo sé, por el momento soy feliz en el equipo".

El '9' de 26 años, al que Marcelino dio la alternativa en Primera hace tres años con el Villarreal, ha ayudado en gran medida con sus goles al Willem II a mantener la categoría en las dos últimas ediciones de la Eredivisie; donde esta campaña con 16 goles en 31 partidos de liga aún pelea por ser el 'pichichi'. Este fin de semana concluye la competición y se encuentra a dos tantos del mexicano Lozano (PSV). El rendimiento de Fran Sol ha provocado que clubes de la Premier y la Liga se hayan interesado en él.

El Watford, equipo de media tabla este curso en Inglaterra, incluso, ha dado el paso de reunirse con Sol e invitarlo al partido de hace unas semanas frente al Crystal Palace. "Fue un primer contacto. Querían llegar a conocerme como ser humano y mostrarme el club... no oculté esto en las redes sociales, pero en Inglaterra se dice mucho cuando te ven en algún lado", reconoció en el periódico neerlandés AD.

"No fue nada en especial, tengo el pensamiento de dar un paso en mi carrera. Mi próximo movimiento será hacia un club ganador en el que tenga bastantes oportunidades de marcar goles", añadió el ex del Villarreal. Palabras que la prensa en Inglaterra y Holanda interpreta, más allá de lo dicho, como una negativa al Watford, conjunto entranado por el español Javi Gracia. "No hay una oferta aún así, además el club que sea deberá alcanzar un acuerdo con el Wilem II para comprarme. Por ahora, estoy feliz en mi equipo", indicó.