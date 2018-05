"Si podemos mantener equipo y afición, haremos del Valencia un equipo poderoso"

Marcelino García Toral se mostró contento por la clasificación del Valencia CF para la próxima edición de la Champions League

Felicidades a su equipo por la clasificación matemática a Champions. ¿Condicionó el partido sabiendo que ya estaba clasificado?

Muchas gracias. No cabe duda que tuvo una influencia a nivel competitivo. Es un día feliz. Inesperado al principio pero esperado y deseado estas semanas. Estamos muy contentos y el cuerpo técnico agradecido a los jugadores que han vuelto al Valencia a la Champions. Con su trabajo rubricaron una temproada extraordinaria. Agradecer a los aficionados su apoyo durante toda la temporada. Esta unión entre equipo y afición es importante para intentar instalarnos.

Qué casualidad que logres la clasificación a Champions en el campo donde conseguiste la temporada pasada lograr también la clasificación con el Villareal. ¿Qué le ha faltado al equipo en la segunda parte?

No lo esperaba. Es difícil predecir el futuro. Esta circunstancia creo que era la más lejana posible. Guardo un bonito recuerdo. Ahora vengo con el Valencia y en este momento me toca vivir que estamos en Champions. La sensacion es magnífica. Nos hubiera gustado celebrarlo la semana pasada con nuestra afición. Respecto al partido, hemos hecho un buen primer tiempo a nivel de ocasiones, de dominio pero en el segundo tiempo el Villareal nos ha dominado. Nos ha faltado dominio de balón y en un balón parado han conseguido el gol y les felicito por ello.

¿Cómo ha vivido el partido entre el Athletic y Betis? Y qué pasa con Zaza?

No he visto el partido, estaba preparando la charla. Una vez hemos salido de la charla y lo hemos sabido, nos hemos alegrado. Simo no tiene ningún problema físico.

¿Teme que una clasificación tan meritoria quede un poquito emborrada en el tramo final de temporada?

En ningún caso. Porque hasta la parte importante de la competición logramos una ventaja enorme que es cuando se jugaba la liga. Hemos jugado buenos partido. De los últimos 5, creo que salvo el segundo tiempo de hoy y el primer tiempo de Getafe, nos ha faltado el gol. Hemos tenido dos ocasiones claras que Asenjo ha desbaratado. Pero el rendimiento del equipo ha sido estable. Mantener el alto nivel competitivo, pequeños detalles nos lo ha impedido, no creo que el rendimiento general en el juego haya bajado en exceso. Después del Alavés en casa, ahí prácticamente habíamos sentenciado la Champions.

El Valencia no ha sido capaz de derrotar al Villareal esta temporada. ¿Qué ha pasado?

El Valencia ha sumado 67 puntos, 10 más que el Villarreal. El partido de la ida fuimos mucho mejores pero no tuvimos acierto. Hoy ha habido una parte para cada uno y ellos han marcado el gol. A este equipo no se le puede poner ningún pero durante esta temporada.

Quedan dos partidos con los últimas posibilidades de llegar a la tercera plaza. Hoy has puesto un once titular habitual. A partir de ahora, ¿será un premio a jugadores que no han tenido minutos? ¿Cómo se plantea?

Preparamos la semana sin saber que íbamos a estar en Champions. A partir de este momento haremos bastantes cambios.

Has pasado la temporada hablando de los jugadores muy bien. Hoy es el día que se consuma la Champions. ¿Qué pides que pase ahora? ¿Qué pueda tener esos futbolistas? ¿Qué no se vendan jugadores importantes? Qué pides que no pase ahora deportivamente?

Seguro que tenemos mucho tiempo para hablar de esto. Permitidme que disfrute de la Champions. Trabajamos con humildad para lograr el máximo nivel. Esto es una labor de todos los que trabajan en el club. Si somos capaces de mejorar, si podemos mantener equipo y afición haremos del Valencia un equipo poderoso donde merece estar el Valencia.

Mateu Alemany y usted tienen la culpa.

Lo que une a la afición y al equipo son los resultados y que la afición vea jugadores competitivos, trabajadores, humildes, que ganen partidos. Estoy feliz. El hecho de que hayamos conseguido la Champions antes de jugar a todos nos dio un poco de relax que se pudo ir notando en el parido.

Usted ha conseguido el milagro.

Yo creo que a principio de temporada podemos calificarlo con algo semejante, pero hemos hecho las cosas con coherencia con una plantilla competitiva. Hemos trabajado muchísimo y hemos logrado un premio enorme: estar entre los 32 mejores equipos de Europa. El Valencia está en el sitio donde la historia dice que tiene que estar.