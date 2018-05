Valencia Mestalla - CE Sabadell, el Puchades se despide y vuelve Javi Jiménez

Sigue los comentrarios en directo del Valencia Mestalla - CE Sabadell:

Tweets de https://twitter.com/superdeporte_es/lists/valencia-mestalla





La previa



El Valencia Mestalla se despide del Antonio Puchades esta temporada recibiendo al Sabadell. El cuadro que dirige Miguel Grau encara el partido contra el cuadro catalán con la intención de volver a la senda de la victoria para poner el broche final a una gran campaña como local. El filial no pierde ante su público desde hace doce partidos, es decir, no ha perdido ninguno desde que Grau cogiese las riendas del equipo. Se estrenó con una goleada contra el Lleida y, desde entonces, ha cosechado cinco victorias y seis empates, por lo que el valenciano podría finalizar la temporada invicto en Paterna.



Sabadell y Valencia Mestalla llegan al choque separados por un punto en la tabla clasificatoria, los catalanes sacan una ligera ventaja a los valencianistas, por lo que ambos buscarán la victoria para escalar mínimo una posición. Además, el cuadro valencianista quiere certificar de manera matemática su virtual salvación, ya que saca al Atlético Baleares –en posiciones de play-out de descenso– los seis puntos que quedan por disputarse, pero con el golaveraje perdido.



Aprovechar el momento

Para el choque, Miguel Grau recupera a muchos jugadores que no pudieron viajar a Olot y que forzaron un once inédito. Rivero, Álvaro, Gonzalo Villar, Villalba y Jordi Sánchez volverán, no solamente a la convocatoria, sino al once titular. Todos ellos están en su momento de la temporada y fue cuanto menos llamativa la circunstancia de cumplir ciclo de manera simultánea. También Javi Jiménez, listo para reaparecer tras ocho meses recuperándose de una grave lesión de rodilla. Iván Márquez, que acabó lesionado el último partido, entrenó el viernes con normalidad. En caso de que no llegue, las principales opciones para sustituirle son César Morgado y Guillamón, quien regresaría a la posición de central tras jugar como pivote la pasada jornada...también Javi Jiménez.