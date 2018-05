Avant, el programa de Fede Sagreras para presidir las peñas

Este lunes 7 de mayo ha arrancado la campaña electoral, previa a las elecciones del 25 de mayo, para elegir al nuevo presidente de la Agrupació de Penyes Valencianistes (APV). Federico Sagreras, uno de los dos candidatos, ha dado el 'pistolezo' de salida con una rueda de prensa en la sede de la Agrupació en la que ha presentado los puntos básicos de su programa, 'Avant', y ha informado de los lugares de la geografía valenciana donde se ha citado con cada una de las 333 peñas divididas en 19 sectores para darlo a conocer. El trayecto comenzará este martes 8 con los sectores 9 y 19 en el bar 'Iri el Roch' de Oliva y concluirá en l'Horta Nord el jueves 24 de mayo.

Fede Sagreras, que competirá por la presidencia con Manuel Sanahuja, habla de cuatro puntos básicos en su programa: Funcionamiento "más dinámico y transparente" de la Agrupació, "explotación" del local y la oficina de la APV en Mestalla, "comunicación" con las peñas y "potenciación de los delegados de sector" y "relaciones fluidas" con el Valencia CF y otras instituciones tanto vinculadas al club como asociaciones de la ciudad y la Comunitat. "La relación con el Valencia no es mala, pero sí es mejorable y en el club quieren una reunión productiva y que desde la APV se propongan cosa. El Valencia ha hecho una auditoria de las peñas y lo que quieren es que nos pongamos las pilas. Y yo coincido", afirma Sagreras.

Unos de los objetivos del actual presidente de 'La Cabra' de El Vedat es recuperar el hecho de que los futbolistas del Valencia se acerquen a los niños a través de actos y eventos "organizados con suficiente antelación", "ya que es la mejor manera de hacer valencianismo y que nuestros pequeños se compren la camiseta de Guedes y Carlos Soler en vez de las de Messi o Cristiano". Además, Sagreras pretende que el cupo de entradas que para cada partido en Mestalla tiene la Agrupació "no vaya a los amigos" de los directivos, sino que sirva para que las peñas puedan acudir al palco o "peñistas especiales y valencianistas que no tienen la oportunidad de estar cada 15 días en el estadio".

Por supuesto, otro de los aspectos en los que se ha propuesto trabajar Fede Sagreras es el de recuperar la organización de los viajes para los partidos a domicilio "porque no es algo sólo para los peñistas, sino para todos los aficionados". "Por ejemplo, para el partido del sábado en Vila-real llenamos un autobús con sólo cinco peñistas, el resto era todo aficionados del Valencia sin más, abonados o no". Asimismo, uno de los puntos de 'Avant' es agilizar y facilitar la reserva de localidades para las peñas del extranjero y resto de España, ya que hasta la fecha la valencianista es "la única federación que vende entradas por reserva y recogida presencial".

Por último, el candidato se refirió a la intención de alcanzar un "acuerdo de animación" con la Curva Nord, "pero pensando que estamos todos por el Valencia CF y no para desacreditar a nadie". "Yo viajo y hay un gran número de miembros de la Curva que van a animar al Valencia sin más, aunque siempre hay gente que no comparte esos mismos valores. Por nuestra parte no va a quedar para conseguir que la directiva de la CN10 vaya de la mano de la Agrupació, siempre dentro de la educación, el buen comportamiento, la cordialidad con el resto de aficiones y el 'Fair Play'. Una de las cosas que las asociaciones de peñas en España están tratando es alejar a los grupos ultra. No son buenos para el fútbol ni para el espectáculo", apuntó.

Federico Sagreras ya avanzó, en buena medida, las ideas con las que pretende un cambio en la Agrupació de Penyes en una entrevista concedida a SUPER el 23 de abril. Ahora desarrollará su programa en busca del voto de cada uno de los presidentes de las 331 peñas que votarán el 25 de mayo en diferentes lugares de la Comunitat Valenciana. En Xirivella estará el miércoles 9 en el 'Bar Los Chicos', al día siguiente en 'El Perolet de Canals', seguirá el viernes en la Plaza de la Reina de Port de Sagunt. Después de regresar del partido del equipo en Montilivi, la próxima semana retomará los actos el martes de campaña en el 'Bar Restaurante Alejo' de Requena, el miércoles en la peña valencianista de Betxí, el jueves en la PV de Crevillent y el viernes en el 'Bar Negre' de La Pobla de Vallbona. El lunes 21 visitará la PV de Muro d'Alcoi, el martes reunirá a todos los sectores de València en la sede de la APV en Mestalla y el miércoles al sector de La Ribera.

Cada peña y su presidente dispondrá del proyecto de Fede Sagreras "por escrito" y el deseo del candidato es que "voten libremente a un proyecto, no a su amigo".