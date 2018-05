Iago Aspas y el presidente del Celta hablan sobre el interés del Valencia CF

Iago Aspas y el presidente del RC Celta de Vigo pasaron anoche por los micrófonos de El Transistor de Onda Cero para hablar del futuro del delantero, al que Carlos Mourinho reconoce que pretenden tanto el Valencia CF como el Atlético de Madrid.

"Nosotros estamos siempre dispuestos a negociar y además son dos grandes clubes, dos clubes amigos, dos clubes que nos llevamos muy bien con ellos, pero en este caso concreto ni la afición perdonaría ni el Celta consentiría que Iago Aspas se fuera por menos valor del de la cláusula", son las palabras de Carlos Mourinho.

Entonces, ¿eso significa que no le llamen, que pasen directamente por caja en la Liga de Fútbol Profesional para abonar los 40 millones?

"No exactamente porque hablar podemos hablar, a acuerdos podemos llegar en formas de pago y etc. No tendríamos ningún inconveniente en negociar con ningún club. Aquí se conjugan dos cosas, la magnífica relación que tenemos con ambos equipos y si podemos ayudar a Iago lo vamos a hacer siempre".

Aunque el presidente y máximo accionista del Celta insiste: "40 millones es la cláusula y por menos no lo podemos vender. Nosotros consideramos que vale mucho más tal como se están pagando los jugadores en el mercado actual, pero es la cláusula que tiene. Iago sabe que esta es su casa y lo será siempre, dependerá de él como ha dependido siempre que quiera continuar con nosotros o no. Nuestra esperanza es que siga muchísimos años con nosotros, tanto como jugador o de recogepelotas, nos es igual. Él es un símbolo para nosotros que debe continuar aquí".

Durante la entrevista, José Ramón de la Morena le dice a Iago que le gustaría verlo la próxima temporada en un grande. Esta es la respuesta del delantero: "Para mí el Celta siempre ha sido el más grande por supuesto y estoy orgulloso de decirlo, no porque esté aquí el presidente, ya lo he dicho muchísimas veces, también el día que me fui y cuando volví. El futuro nunca sabes lo que va a pasar, pero yo estoy muy contento aquí".

¿Se ve jugando la Champions League la próxima temporada? "Me hubiera gustado jugarla con el Celta", contesta Aspas, quien aseguró que se ve jugando de titular en cualquier equipo: "Yo me veo titular en cualquier equipo. Si voy a cualquiera de esos equipos o por ponerte un ejemplo te pongo la Juventus, pues si voy a la Juventus claro que me voy a ver titular. Yo lucho y trabajo para ello", concluye.

Iago Aspas, objetivo de Peter Lim