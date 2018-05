"Ahora vuelvo a sentirme jugador"

Javi Jiménez ha vuelto a disfrutar. El central de Aldaia reapareció en los terrenos de juego el pasado fin de semana después de pasar un auténtico calvario tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla al principio de temporada. El canterano del Valencia CF pasó el examen con nota. No es cuestión de rendimiento –va implícito en un potencial que lo lanzó como cuarto central para Marcelino el pasado verano– sino de sensaciones en el plano físico. Y estas no podrían ser más positivas. Le falta coger ritmo de competición, natural después de cerca de ocho meses parado, pero eso lo recuperará en partidos como el de hoy en Riad ante el Al-Nassr. El cuerpo técnico decidió probarlo ante el Sabadell de inicio y hoy puede volver a ser protagonista. Aunque tiene ficha 'B' es uno más para el primer equipo. "Estoy muy feliz por mi vuelta después de muchos meses ausente, además con la victoria del equipo. Me encontré muy bien, he trabajado mucho estos meses para poder jugar y tengo muy buenas sensaciones. El último mes ya estaba entrenando al cien por cien con mis compañeros y el otro día con el filial me sentí bien", expresaba Javi ayer en los micrófonos de VCF Radio.

Durante todo el tiempo que estuvo parado, el canterano fue semana a semana. Sin embargo, de algún modo, albergaba la esperanza de volver a jugar antes del final de curso. "Cuando me lesioné calculé el tiempo y esperaba jugar al final de la temporada. Al encontrarme bien desde hace unas semanas y fuerte pensé en jugar con el filial. Desde el momento que salí al Puchades del túnel de vestuarios me emocioné mucho, ya que volvía a ser jugador otra vez, ya estoy de vuelta y con ganas de jugar de nuevo muchos partidos", abunda el futbolista, que el próximo fin de semana viajará a Badalona para cerrar la competición a las órdenes de Miguel Grau.

Pese a que notó la inactividad está preparado por si Marcelino lo requiere. "Tengo la ilusión de poder jugar con el primer equipo, a ver si tengo suerte y tengo minutos y así me siento jugador del primer equipo. Me hace mucha ilusión acabar la temporada como jugador otra vez a pleno rendimiento. Ahora tengo que ponerme fuerte, coger el ritmo para llegar a tope este verano". Ese es su objetivo para hacer una buena pretemporada. Además de su familia y amigos ha sentido el apoyo del míster durante este tiempo: "me ha apoyado muchísimo". El central del futuro está de vuelta.