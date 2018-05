Al Nassr - Valencia CF: Trámite en Riad

A casi 40 grados y con un 98% de humedad, el Valencia CF cumplió con su cometido en Riad: comparecer sobre el césped del Estadio Príncipe Faisal bin Fahd a cambio de un montante económico que ronda el medio millón de euros y la posibilidad de presentar su tarjeta de visita en un punto estratégico del planeta con el objetivo de dar visibilidad a su marca y captar simpatías en el escenario global del marketing para atraer nuevos patrocinadores. Todo ello, con un esfuerzo relativo y sin riesgos deportivos. El conjunto de Marcelino participó del homenaje a Fahad Al Hurifi –el exjugador internacional saudí, que se dio por satisfecho y abandonó el césped transcurridos los primeros 20 minutos– y lo hizo a ritmo de pachanga. Empate a cero en un partido que no ofrece mucho análisis más allá del debut, anecdótico, de Gonzalo Villar y las buenas sensaciones de un Javi Jiménez que ofició como mediocentro y que comienza a rodarse tras la lesión de rodilla que lo ha tenido casi 8 meses parado.



A efectos prácticos, el partido en Arabia Saudí fue un entrenamiento sin fundamento táctico; un simulacro plagado de detalles extravagantes que conforman un collage difícil de ajustar: desde el tiempo muerto por la hora del rezo hasta la diferencia de duración entre la primera –30 minutos– y la segunda parte –49 minutos–, el bajo estado de forma de ex-jugadores cuarentones como Del Piero, Ronaldinho, Deco o Crespo, el extraño ruido de la megafonía o la tormenta de arena que obligó a la organización a acortar la duración del encuentro. El Al-Nassr predispuso su once a la fiesta. Saltó al césped con las tres leyendas, que mezclaron eventualmente con un ramillete de invitados que poco o nada tienen que ver con el fútbol profesional actualmente. El resultado fue un equipo que no ofreció argumentos sobre el césped, más allá de un par de filigranas del brasileño y que, de algún modo, invitó al Valencia CF a corresponder con una puesta en escena plana en términos de intensidad.



Marcelino dispuso un once con Neto, Nacho Vidal, Murillo, Garay, Lato, Kondogbia, Gonzalo Villar, Ferran Torres, Andreas Pereira –aprovechó la presencia de su ídolo, Ronaldinho, para exhibir un catálogo de regates de lo más atrevido–, Zaza y Rodrigo. Sin ocasiones de peligro se llegó al descanso, cuando se sortearon cinco coches entre los asistentes ante la mirada del presidente de la Junta de la Autoridad General de Deportes de Arabia Saudí, Turki A. Al Alshaikh, y de miles de espectadores –el encuentro fue televisado por la cadena pública en Arabia Saudí– en todo el Golfo Pérsico. La segunda mitad sería distinta. Eentraron en acción los primeros jugadores profesionales del conjunto local y con ello aumentó el voltaje tras marcar mínimos históricos. Esa realidad la comprobó en sus carnes Vietto tras sufrir una dura entrada de un rival.



El asturiano apostó en el segundo acto por Jaume, Montoya, Gabriel Paulista, Vezo, Gayà, Parejo, Javi Jiménez, Carlos Soler, Guedes, Vietto y Santi Mina. En el minuto 71, ya en la recta final, Gayà estuvo punto estuvo de estrenar el marcador tras una gran acción personal de Guedes, elegido MVP del partido, pero el guardameta local desbarató el peligro en el mano a mano. Casi 30 jugadores participaron por parte del Al-Nassr. A fin de cuentas, el Valencia CF no tiene que lamentar lesiones y vuelve a casa tras cumplir con su objetivo de agitar su presencia en la zona y con los bolsillos llenos. Misión cumplida en Arabia Saudí.





Ficha técnica:

0. Al-Nassr FC: Izzedine Doukha, Ahmed Hassan, Fahad Al Hurifi, Abdullah Alshammmari, Mohamed Khoubrani, Awad Khamis, Ronaldinho, Deco, Del Piero, Hernán Crespo y Saad Suhail. También jugaron Ahmed Alfraidi, Abdulaziz Aljebreen, Ismail Bangoura, Feras Albiraikan, Mohamed Alfihaid, Hussain Sheaan, Khaled Alshewayi, Abdulrahman Alaboud, Feras Albiraikan, Naif Almass, Awad Khamis, Mohamed Alshinqiti, Salim Ali, Hassan Alraheb, Andulrahman Alshannar, Basil Alyasali, Hamad Alshaya, Saud Zidan y Zaid Albawardi.

0. Valencia CF: Neto, Nacho Vidal, Murillo, Garay, Lato, Gonzalo Villar, Kondogbia, Ferran Torres, Andreas, Rodrigo y Zaza. También jugaron Jaume, Montoya, Gabriel Paulista, Javi Jiménez, Vezo, Gayà, Parejo, Guedes, Carlos Soler, Vietto y Santi Mina.

Incidencias: Partido que forma parte del programa de LaLiga World, disputado este miércoles en el Prince Faisal Bin Fahad Stadium con motivo del homenaje al excapitán del Al-Nassar FC, Fahad Al Hurifi, quien recibió todo tipo de agasajos y regalos en los prolegómenos del choque. En el minuto 24 el protagonista fue sustituido ante los aplausos de los espectadores que se dieron cita en el estadio. Este choque se retrasó media hora por una tormenta de arena. Guedes fue elegido MVP del partido.