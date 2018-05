Renovación fundamental para el proyecto

El Valencia CF ha hecho oficial la continuidad de Gio hasta el 30 de junio de 2019. Fundamental dentro y fuera del terreno de juego, la centrocampista gerundense alcanzará una sexta temporada como valencianista. Natural de Begur, Georgina Carreras Caner comenzó su trayecto como blanquinegra en 2013. El proyecto valencianista y su crecimiento no se entienden sin el granito de arena que ha aportado siempre. Dentro de un mes, la tercera capitana cumplirá 29 años; su continuidad es síntoma de compromiso. Siempre al servicio del grupo, aporta polivalencia y consistencia para la medular.

Gio fue clara en el portal oficial del club, donde se hizo oficial ese añito más: "He renovado porque sigo creyendo en el Valencia CF Femenino, hace cinco años aposté por el proyecto y me he sentido en casa desde entonces. Creo que la evolución ha sido ascendente: de ser equipo sorpresa a ser un referente en el fútbol femenino español". Para Gio, la diferencia siempre ha estado en el vestuario y su fuerza, en los buenos y en los malos momentos. "Ha habido temporadas espectaculares e inolvidables", reconoce una Gio fundamental en esa carrera.