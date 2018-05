¿Cuál es el sitio del Valencia en la Champions?

El pasado no gana partidos, pero es innegable que hay escudos que 'pesan' más que otros y camisetas no aptas para cualquier futbolista. La historia condiciona. No es un factor exclusivo, pero empuja hacia un objetivo. Obliga a aquellos clubes con una prestigiosa biografía a sus espaldas, aunque sea simplemente desde el terreno emocional, a defender la gloria conquistada... memorias compartidas con miles de aficionados que durante décadas mantienen intacta la pasión por los colores. Un vínculo, casi hereditario, que en una entidad centenaria corre de generación en generación. Ahí radica el éxito del equipo de Marcelino, en haber devuelto al Valencia CF al sitio que le corresponde, la Liga de Campeones.

Únicamente, cuatro clubes en España saben lo que es haber disputado más de 100 batallas en la Copa de Europa, competición nacida en 1955, que desde la temporada 1992/93 cambió de formato y nombre pasando a ser la popular Champions League. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia. Los blanquinegros, además, superan a los rojiblancos en cantidad de participaciones bajo la actual denominación. Diez a ocho. La UEFA publicó en marzo la clasificación histórica desde la modernización del torneo en 1992. El organismo europeo del fútbol contabiliza dos puntos por victoria y uno por empate–solo en partidos de la fase de grupos y eliminatorias finales– para confeccionar una tabla que va más allá de lo histórico.

La entidad de Mestalla se garantiza 15 millones de euros por la clasificación Champions. A lo que deberá agregarse 2,7 millones por victoria y 0'9 por empate. Asimismo, el pase a octavos da 9,5 millones más, los cuartos 10,5, las semifinales 12, el subcampeonato 15 y el título 19. Sin embargo, a todo esto se añadiría lo correspondiente a la cuota de mercado market pool y la clasificación histórica que en conjunto acercarían al campeón a un total de 100 millones en ingresos.

Cuando se habla de Champions la importancia de la historia traspasa los límites de lo sentimental. La UEFA la valora en su deseo de hacer la competición cada vez más elitista, razón por la que el Valencia no puede descolgarse en lo económico y necesita ser fiel a su honroso pasado asentándose en el torneo. Compitiendo cada año por un sitio entre los mejores cuatro de la Liga. «El nuestro es el proyecto de un gran club que esté siempre en la Liga de Campeones. La única manera de crecer es estar con los grandes de Europa», dice el presidente, Anil Murthy. Precisamente «con los grandes», en décimo quinto lugar, se halla el Valencia CF en el ranking histórico de la UEFA... Todavía por delante de un Atlético de Madrid que ha escalado cinco posiciones en poco más de un año.

Ranieri, Cúper y Benítez

En 1971 el Valencia jugó seis partidos en la Copa de Europa, donde cayó en octavos ante el Ujpest Dozsa húngaro. 28 años después el equipo regresó a la máxima competición continental de la mano del italiano Ranieri. Fue en 1999 la primera vez que España se repartía cuatro plazas Champions, dos directas y dos con previa. Héctor Cúper condujo al Valencia a dos finales en los ilusionantes años del estreno. Más tarde, Benítez y Quique llevaron a los suyos a los cuartos en 2002 y 2006, ronda que no volvió a alcanzarse. Un denominador común en los años en los que el club logró la clasificación fue la presencia de un solo entrenador. Sinónimo de buenos resultados y calma en el entorno. En 2013 Ernesto Valverde, que reemplazó a Pellegrino, se quedó a las puertas de haber sido el único técnico en hacerlo tras coger las riendas a mitad de curso.



Marcelino García Toral, por su parte, en su primer año no ha podido poner en jaque el récord de puntos de Benítez y Nuno (77). Pese a encadenarel equipo entrenado por el asturianoalgo que sólo hizo el Valencia con Aragonés, Emery y los citados Benítez y Nuno., que clasificó al equipo cuarto después de una pésima campaña 2013/14 en la que el Valencia acabó octavo a 21 puntos del cuarto, el Athletic.

EN CIFRAS

98. Centenarios en Champions

La campaña 18/19 el VCF sumará 100 partidos entre grupos y eliminatorias. Con las previas (Haifa, Innsbruck, Salzburgo, Elfsborg y Mónaco), siempre exitosas, se asciende a 108 duelos.

65. Cañizares, más partidos

Santiago Cañizares es el valencianista con más participaciones en la Champions. El portero sumó 65 y David Albelda, 64.

6. A la fase de grupos

Será la sexta vez que se pasa directo a los grupos. Unai lo hizo con terceros puestos (3) y Benítez como campeón (2). Este curso el 4º va directo.