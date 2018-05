Paula Nicart renueva hasta junio de 2020

La defensa del Valencia CF Femenino y actual cuarta capitana, Paula Nicart, va a seguir siendo blanquinegra durante las dos próximas temporadas, tras haber renovado el contrato hasta el 30 de junio de 2020. Se trata de una clara apuesta de futbolista y Club por seguir unidos y por continuar creciendo, como lo han venido haciendo juntas ambas partes desde mayo de 2014, cuando la jugadora llegó procedente del CE Sant Gabriel con 19 años. El 9 de septiembre de 2018 cumplirá 24.

Nicart, nacida en Cornellà de Llobregat (Barcelona), ya había despuntado en las categorías inferiores de España antes de firmar por el Club del Turia, pero fue como valencianista cuando participó con la Selección Española Absoluta en la Eurocopa de Holanda 2017. Anticipación, colocación, altura, potencia física, contundencia, calidad técnica? definen a una central muy fiable para el buen funcionamiento del Valencia CF Femenino, un equipo que quiere aspirar a cotas más altas, de ahí la renovación de nuestra 3.

Paula Nicart: "El Valencia CF es un Club en el que he crecido muchísimo y al cual yo también he visto crecer en los últimos años. Estoy contenta con esta renovación que, tras un año complicado debido a la lesión y operación de rodilla, me va a dar la oportunidad de seguir mejorando junto a este Club por el que tanto cariño tengo".