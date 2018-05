El año horrible de Abdennour

Desde el 28 de febrero, cuando jugó como titular con el Olympique de Marsella en la derrota de cuartos de final ante e PSG (3-0), Aymen Abdennour ha desaparecido del 'mapa' en el fútbol francés. Sólo ha sumado desde entonces... ¡tres minutos! El defensa de 28 años, cedido dos temporadas al club marsellés, no tiene reparos en reconocer que vive la peor temporada de su etapa, incluso, superando los pobres registros que tuvo con el Valencia 15/16, que pagó por él cerca de 21 millones de euros.

"Está siendo la temporada más difícil de mi carrera, pero no me voy a rendir en absoluto. Siempre soy positivo. En los entrenamientos no dejo de trabajar mucho", afirma al diario galo 'La Provence'. Este viernes podría volver a tener una oportunidad después de tanto tiempo sin aparecer en los onces de Rudi García. Rami y Luiz Gustavo están sancionados y Rolando, lesionado. Abdennour competirá por jugar en el centro de la zaga con Grégory Sertic o Boubacar Kamara. "Me preparo, como todos los compañeros... siempre hay una opción. Tengo una buena relación con el entrenador, lo respeto mucho. Él dice y yo no conozco más solución que el trabajo. Además, tengo una carrera detrás, estoy en el OM para demostrar que puedo hacerlo bien, como lo hice en el Valencia, Mónaco o Toulouse", añade el jugador con contrato en el Valencia CF hasta el 30 de junio de 2020.

Pese a no jugar, Abdennour se siente completamente integrado en Francia, donde comparte idioma con los compañeros y donde triunfó con la camiseta del 'Téfécé', como se conoce popularmente al Toulouse. Aymen asume que vivirá una segunda campaña cedido en el Olympique, aunque esto tampoco ha sido un asunto sencillo para el tunecino, que tuvo que hacerse fuerte para hacer valer el hecho de que cumplió el cupo de partidos para alargar la cesión al segundo año. El Marsella, asún así, quiso 'cortarla'.

"Estoy contento por como le van las cosas al equipo, aunque yo esté en el fondo de todo. Estoy enfadado conmigo mismo porque no juego, pero de corazón estoy bien con todos. Estoy orgulloso de mis compañeros, por el staff, los dirigentes y la ciudad. Espero que ganemos al Guigamp y después la final contra el Atlético", apunta. Abdennour dice que compartirá todo lo que sabe del Atlético, tras su periplo 2015-2017 en la Liga, con su técnico, Rudi García. "Hace ya años que el Atlético forma parte de los mejores clubes del mundo. Es un bloque homogéneo, ganador. Defienden muy bien, siempre son duros de afrontar. Tienen un muy buen entrenador. El partido será complicado, pero el favoritismo está al 50%. El Atleti ha jugado muchas finales en los últimos años y no es por suerte... pero nosotros también, tenemos una historia: El OM ha ganado la Liga de Campeones en 1993", concluye el central del... Valencia CF. La final de la Liga Europa entre Atlético y Marsella será el miércoles 16 de mayo a las 20:45 horas en Lyon.