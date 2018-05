Aspas admite que sabe del interés del Valencia y del Atlético en ficharlo

El delantero del Celta de Vigo, Iago Aspas, no cierra la puerta a la posibilidad de abandonar el club gallego a final de temporada, y reconoce que es sabedor del interés de otros clubes en ficharlo. Lo dice el futbolista del Celta en una entrevista concedida al periódico Atlántico, y como ha venido publicando SUPER, el Valencia CF es uno de esos equipos interesados y Aspas es perfectamente consciente.

Tan consciente, que admite el interés del conjunto de Mestalla en ficharlo, si bien no que ya haya una oferta sobre la mesa. Esta es la pregunta y la respuesta del delantero.

Pregunta: ¿Tiene constancia de que hay ofertas por usted? Se nombra al Atlético, al Valencia...

Respuesta: No. Sé que hay interés. Si hay algo más allá me lo tendrán que decir mi representante o el club.

Además de admitir el interés del Valencia y del Atlético de Madrid, Aspas habla abiertamente de la posibilidad de que abandone el Celta de Vigo al final de temporada, y asegura que la baza que tiene el club gallego para retenerlo es la del "sentimiento", pero que "llegado el momento, lo sabremos", en referencia a que decidirá su futuro después del Mundial 2018, tal y como ha informado este diario.

Cuando se le pregunta si en caso de dejar el Celta de Vigo se quedará en la Liga española o irá al extranjero, esto dice Aspas: "No lo sé. Ahora mismo no estoy pensando en si voy a salir o no. He estado en Inglaterra y en Sevilla en dos situaciones no muy buenas para mí. Pero el futuro no lo sé. Aunque por preferir, siempre me ha gustado más la liga española, no le voy a engañar".

Por último el futbolista es sincero y admite que una de las cosas que sopesa para seguir en el conjunto gallego es qué proyecto tendrá la temporada que viene y que en ese sentido le preocupa que futbolistas como como Jonny, Daniel Wass o Sergi Gómez no hayan renovado todavía con el Celta: "Yo espero que se queden el máximo de jugadores posible. Pero al final es una decisión del club y no mía".

Otra de las variables que sopesa es el hecho de que el Celta no haya logrado clasificarse en competición europea para la temporada que viene, si bien asegura: "Nunca se sabe. He dicho que me gustaría volver a jugar en Europa con el Celta. No ha podido ser. A ver si es la siguiente o la siguiente".