Pregunta a Marcelino: "¿Cuánto vale Rodrigo?"

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia CF, ha comparecido en rueda de prensa previa al partido que el Valencia disputa este sábado en Montilivi ante el Girona. El técnico asturiano ha hablado de la actualidad que rodea al equipo en estos días ya de planificación de la próxima temporada y ha valorado el futuro de futbolistas como Rodrigo Moreno, Simone Zaza y Andreas Pereira.

No se ha ganado en los últimos cinco partidos. ¿Qué le diría a la gente que piensa que el equipo se ha dejado llevar?

Yo no soy quién para decir a la afición lo que tiene que hacer, estamos muy satisfechos por el apoyo durante toda la temporada, nos ha ayudado a ganar partidos, sabemos que es una afición exigente, no se le puede poner ningún pero a lo hecho por esta plantilla esta temporada, porque hemos superado todas las expectativas, nos hemos colocado cuartos, perdimos dos partidos menos que el Atlético y uno menos que el Real Madrid, así que es para estar orgulloso, pero es mi opinión, respeto la opnión de la gente. Yo no tengo nada que reprochar a esta plantilla, fuimos un equipo muy competitivo, cuando una plantilla en la jornada 31 sacas 16 puntos al quinto, 18 al sexto y 19 al séptimo es lógico que haya un bajón en la intensidad y la concentración. Es lógico que haya un bajoncito y en ese bajoncito merecimos más puntos, pero por falta de acierto y máximo del rival al final sumamos menos puntos. A esta temporada no se le puede poner ningún pero.

¿Existe la posibilidad de cambiar el sistema y probar otras cosas en estos dos partidos?

Para esta semana no tengo necesidad y va a jugar Carlos en el centro como tenemos baja de Parejo y también Kondo., Nosotros siempre hemos sido partidarios de jugar con organización y si queremos ser un equipo organizado cuantos menos cambios hagamos de sistema y de idea de juego es menos complicado, esa es la explicación, nos movemos muy bien, tenemos jugadores con el perfil adecuado y ahora tenemos que intentar perfeccionarlo con los jugadores que tengamos. No soy partidario de ir cambiando el sistema, tengo la sensación por alguna vez que lo hice que aumento las dudas de los jugadores y perdemos la personalidad poco a poco. Para la próxima temporada seguiremos jugando con esa idea y buscaremos los perfiles adecuados.

¿Puede decirnos si Cancelo se queda? ¿Aporta un plus calidad?

Esa pregunta te la contestaré después del 31 de mayo, aunque luego sigue el mercado, en esa fecha hay un equipo que puede quedarse al futbolista, igual que nosotros con Kondogbia y veremos si vuelve o no. Si vuelve, el mercado seguirá, Cancelo es un muy buen jugador, pero no sé decirte lo que va a ocurrir.

Rodrigo ha explotado este año ¿Cuánto vale?

No tengo ni idea. No sé. Es imposible para mí valorar los futbolistas, se pagan unas cantidades desorbitadas, para nosotros es un jugador muy importante, nos da goles, es participativo en el juego de ataque y contraataque, pero no sabría valorarlo? si ofrecen poco se quedará.

¿Qué le ha parecido la temporada de Garay y si Gonzalo Villar tiene opciones en estas dos últimas jornadas para verlo?

Garay, igual que el resto ha hecho una muy buena temporada, estamos satisfechos, tiene experiencia en partidos importantes y así lo ha demostrado, como todos podemos crecer, esa deber ser nuestra idea para la próxima temporada. Su rendimiento aún puede ser mejor como todos. Gonzalo vendrá convocado para mañana porque tenemos las bajas de Kondo con molestias en el recto y Parejo. No queremos correr riesgos con Kondo.

¿Se va a operar Zaza y puede decirnos si va a estar en el Valencia la próxima temporada?

No me consta que haya prevista ninguna operación, pero quizás puede ser. Será un tema que lleva él con el cuerpo médico. Ha sido un jugador importante esta temporada, yo no puedo asegurar que va a estar seguro aquí, porque el club necesita vender, pero ha demostrado ser un jugador importante con una racha goleadora que nos colocó en una situación óptima, tiene sus momentos como todos los de arriba, pero estamos francamente contentos, los tuvo también Rodrigo, Mina, Lucho menos porque le costó adaptarse...

¿Qué le pareció el partido de Arabia Saudí? El Presidente le elogió como entrenador, director deportivo y scouting.

Hicimos un esfuerzo por jugar ese partido para cumplir unos objetivos comerciales del club, Luego el partido fue un poco sorprendente, pero se acepta, ningún problema. En cuanto a esas declaraciones del presidente no las conocía pero le agradezco sus alabanzas, pero sigo diciendo que no me da tiempo a todo. Nosotros somos participes de la elaboración de la plantilla, tenemos voz y voto para los jugadores que deben estar y llegar. Es lógico que si tengo esa posibilidad de tomar parte de esa decisión tenga que ver al futbolista. Pero no puedo ser director deportivo porque no puedo proponer nombres, no tengo esa capacidad.

¿Con qué porcentaje de jugadores espera entrenar cuando vuelva de vacaciones? ¿Qué es lo que más le ha sorprendido esta temporada?

El mercado marca los tiempos, igual que el año pasado decía que no había que precipitarse, este año pasará lo mismo. Los años de Mundial y Eurocopa incluso se retrasa el mercado, aunque tampoco hablo con exactitud, en determinadas ligas el periodo se adelanta, es una situación nueva, no sabemos los momentos, así que seguimos con la idea de no precipitarnos. El año ha sido muy bueno, mucho mejor de lo que preveía. Tuve desde el primer día el apoyo de dentro del club en todas las decisiones y la autonomía de trabajo. Estoy muy agradecido a la afición de la aceptación de mi venida y del trato que me dispensa. He coincidido posiblemente con la mejor plantilla a la cual he dirigido tanto a nivel deportivo como humano, todo eso nos ha llevado a superar con crecer las expectativas. ¿Qué más puedo pedir? Nada más.

¿Cuándo se va el equipo de vacaciones y cuándo vuelve?

No hay fechas exactas pero las vacaciones no serán inmediatas, estaremos hasta final de mes. Y vendremos sobre el 10 de julio más o menos.

Andreas Pereira, ¿Cómo valoraría si continuidad y posibilidad de comprarlo?

Es difícil que quiera comprarlo porque todavía no hemos tomado una decisión al respecto. Las decisiones puntuales no tomaremos hasta que acabe la competición. Hay que moverse en los plazos correctos, hay que tener respeto y hasta que finalice la competición hay que seguir en esa línea.

¿Hacia dónde pude ir el salto evolutivo del equipo?

Hay que hacer un equipo en el que tengamos la seguridad que vamos a tener un equipo a nivel competitivo mejor. No vamos priorizar si es español el jugador o no, el marcado sitúa, nosotros identificaremos los perfiles que necesitamos y a partir de aquí el mercado será quien nos dice si se puede acceder a esos futbolistas o hay que buscar otras alternativas.