"Por más que estuviéramos clasificados no podíamos dar imagen de desgana"

Luciano Vietto ha sido uno de los protagonistas más destacados del Valencia CF en Montilivi. El punta argentino ha marcado el gol de la victoria (0-1) ante el Girona en el penúltimo partido de LaLiga con un disparo muy preciso tras una gran conducción. Estas son sus declaraciones en beIN Sports.

El equipo se reencuentra con el triunfo ante el Girona.

Sí, cuando habíamos sacado una distancia importante de puntos para certificar la Champions parece que el grupo tendió a relajarse un poco. Personalmente creo que nos propusimos volver a ganar porque por más que estuviéramos clasificados matemáticamente no podemos dar una imagen de desgana.

Importancia de volver a la Champions.

El club ha conseguido algo muy importante, que lo necesitaba. El Valencia es un equipo grande y tiene que estar año tras año en la Champions.

En lo personal, vuelve a marcar muchos partidos después.

En cuanto a lo personal no estaba disponiendo de minutos, no sentía confianza en mí mismo y este gol me viene muy bien. Gracias a mis compañeros y al cuerpo técnico por confiar en mí.