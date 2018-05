Marcelino habla sobre el futuro de Vietto

Marcelino García Toral se mostró encantado con el gol de Vietto en Montilivi frente al Girona. El entrenador del Valencia asegura que no hay una decisión tomada sobre el futuro del delantero argentino y que todo se resolverá al término de la temporada.

Se ha ganado cinco jornadas después y se ha hecho un partido muy competido.

Vengo manifestando que este equipo siempre intenta ganar. No creo que haya habido mucha diferencia entre este partido y el del Celta o el Eibar. Muchos de estos últimos partidos que no ganamos tuvimos dos tiempos de 45 minutos de bajo nivel como el segundo del Villarreal y el primero del Getafe. A veces aciertas y otras no. Hoy hemos acertado con un golazo de Lucho y hemos mantenido la portería a cero, que es muy importante. Estoy muy satisfecho porque hay jugadores que venían participando menos y han tenido un rendimiento muy bueno. Empezamos un poco irregulares, luego fuimos dominadores y en el segundo tiempo tuvimos ocasiones para marcar más goles.

¿Tiene opciones Vietto de seguir en el Valencia la próxima temporada?

Lucho vino a mitad de curso, a un equipo con un funcionamiento muy bueno, con delanteros con rendimiento alto y él estuvo irregular. Luego fue interviniendo menos. Cuantos menos minutos intervengas más necesitas el acierto. Yo lo veo entrenar y entrena muy bien. Tiene capacidad, en el Valencia creo que no ha rendido con toda la capacidad que tiene por muchos factores, venía de una situación complicada en el Atlético y le costó adaptarse. Cualquier situación individual que podamos decir no se atiende a una valoración definitiva. Cuando acabe la competición empezaremos a tomar decisiones, creo que es lo correcto. Desde mi punto de vista esta plantilla merece el máximo respeto porque nos llevó adonde no pensábamos. En su momento lo valoraremos y decidiremos.

¿Le gustaría que Mestalla fuera una fiesta la próxima temporada?

Me gustaría que hubiera un homenaje mutuo. Creo que este ha sido un año muy bueno en todo. La afición se identificó con su equipo, los jugadores tienen que estar agradecidos a ese comportamiento porque nos ayudó en muchos partidos. Vamos a jugar la Champions, con todo lo positivo que es. Tenemos que disfrutar de este gran año todos juntos. Hay que vivir el presente y es muchísimo mejor de lo que esperábamos cuando empezamos la Liga.

¿Cómo interpreta que esta liga se resuelva con cuatro primeros muy claros por arriba y con la zona baja muy definida también?

Son circunstancias que se dan. Creo que por arriba hemos establecido números extraordinarios. Es muy difícil seguirnos por detrás. A falta de siete jornadas sumábamos 66 puntos, es una brutalidad. El Madrid, Barça y Atlético también han estado a un nivel muy alto. Por abajo el Levante salió rápidamente y quedó todo bastante claro. Son circunstancias. La sensación que tengo es que la clase media de la Liga pegó un gran empujón. Todo es mucho más igualado y competido. Hay tres en una liga diferente y nosotros somos el campeón de la otra liga.

¿Tenía previsto darle minutos a Gonzalo Villar? ¿Va a renovar?

La verdad es que no sé la relación contractual de Gonzalo. Es un jugador joven, el año pasado era juvenil. Ha jugado de titular con el filial, ha entrenado con nosotros y si no se hubieran dado las molestias musculares de otros jugadores hubiera debutado muy posiblemente. Tiene un buen porvenir. Sin entrar en especificaciones, es un tema diferente al de Rafa Mir.