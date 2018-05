El Inter de Milán no puede fichar a Joao Cancelo

Querer no es poder. El Inter ha asumido que no podrá llegar a los más de 35 millones de euros fijados en la opción de compra por Joao Cancelo. El lateral derecho portugués continuará siendo propiedad del Valencia CF cuando caduquen los diez meses de cesión en la entidad nerazzurra. En Mestalla ya son conscientes de la decisión. "No vamos a poder fichar a Cancelo", esa es la posición que Piero Ausilio ha disparado en las últimas horas. SUPER ha contrastado la información: el proyecto 2018/19 del Inter ha empezado a esbozarse ya sin el nombre de Joao Cancelo. El jugador encaja al cien por cien en el apartado deportivo, pero las prioridades son otras y el presupuesto limitado. Con o sin billete para la próxima Champions League.

El Inter perdió en Sassuolo el sábado. La Lazio empató en Crotone, pero nada cambia. En el duelo directo que ambos clubes protagonizarán el próximo domingo por estar en la próxima Liga de Campeones, los laziali llevan ventaja: al bloque de Luciano Spalletti sólo le vale ganar en Roma. El discurso era claro hasta hace una semanas: Cancelo es una operación posible con los ingresos extra de la Champions. Sin embargo, el último giro aleja al futbolista de Milán.

La propiedad del Inter (Suning, holding chino) hace tiempo que trasladó la intención de desacelerar la inversión y promover la autofinanciación en clave mercado, las restricciones del Fair Play financiero tampoco dejan mucho margen y ya tiene buena parte de la potencia de fuego comprometida en refuerzos como Lautaro Martínez (Racing, sobre 25 millones de euros). Stefan De Vrij ha sido contratado libre y si tienen que invertir prefieren hacerlo en Rafinha (Barça, 35 kilos), cantidad que están intentando renegociar. La posición del Valencia CF en ese sentido ha sido clara. Las condiciones están pactadas, son más de 35 millones de euros hasta el próximo 30 de mayo. Después, el precio es otro.

Hombre mercado o diamante en manos de Marcelino

El fútbol siempre ofrece giros inesperados y Joao Cancelo gusta en el club nerazzurro, pero la información es cristalina hoy. El Valencia recuperará un jugador revalorizado al máximo, por fuerza deportiva y económica. En las últimas semanas, los medios que trabajan el Inter ya habían hablado de alternativas de perfil alto –pero más asumibles– como Florenzi o Nélson Semedo para el lateral derecho. Joao no es un problema para el Valencia CF: puede ser un gran refuerzo o una carta de mercado. Mensaje de fuerza.