Parejo cuenta para después del Mundial

Julen Lopetegui ofrecerá el próximo lunes día 21 la lista de convocados para el Mundial de Rusia. El seleccionador ha confeccionado ya una preselección de 35 jugadores que la RFEF enviará este lunes a la FIFA. Se trata de una relación secreta de futbolistas de donde saldrán los 23 nombres definitivos para la cita y entre los que están Rodrigo y Dani Parejo. Aunque en la delantera baila un nombre –a juzgar por la última lista, la pata más débil es Morata, cuyo protagonismo en el Chelsea, lejos de repuntar, sigue en caída– el atacante valencianista parece fuerte y salvo sorpresa se presentará el día 28 en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas para arrancar la concentración junto a sus compañeros. El caso de Parejo es distinto. Mientras Rodrigo ha conquistado ese estátus, Lopetegui hoy por hoy considera al de Coslada en un segundo plano, dentro de una selección 'B' de la Roja.

Eso significa que salvo que se produzca un giro inesperado de los acontecimientos la sensación que hay en el entorno de la RFEF es que el capitán del Valencia CF no formará parte de la expedición a Rusia que se dará a conocer el lunes en la sede de Telefónica, enclavada en pleno barrio madrileño de Las Tablas. Muy difícil. Ya lo anticipó Lopetegui hace unos días en declaraciones a la agencia DPA que aunque «sigue habiendo algunas dudas» es cierto que «cuando cerremos la lista de 23 va a haber algunos jugadores que me gustan mucho, y que seguramente se merezcan ir al Mundial, que no van a estar. Va a ser un momento difícil, pero tomar decisiones forma parte de nuestro trabajo. Trataremos de ser lo más honestos con nuestra responsabilidad». Aunque tardó en hacerlo, Lopetegui premió el buen rendimiento del valencianista convocándolo el pasado mes de marzo para la disputa de los partidos ante Alemania y Argentina, dos amistosos de nivel. No había nada en juego pero el staff técnico había marcado en rojo los dos partidos para sacar conclusiones de cara a la gran cita y el papel de Parejo, después de sumarse en la penúltima curva a un ciclo que arrancó hace dos años, fue testimonial. No participó ante la campeona del mundo en Düsseldorf –fue el descarte del técnico– y su debut en el Wanda Metropolitano –a escasos 3,5 kilómetros de su casa– quedó limitado a los últimos ocho minutos, un margen demasiado reducido para convencer. Su convocatoria, sin embargo, fue mucho más que un simple reconocimiento a su rendimiento y a su trayectoria.



Abrirá una plaza en la medular

Según ha podido saber SUPER, Lopetegui tiene planes en los que entra Parejo... Más allá del Mundial. La de marzo fue una llamada estratégica: lo tiene en mente –siempre que siga a este nivel– y es que en el seno de la RFEF son conscientes de que Rusia marcará una frontera en cuanto al concurso de Iniesta con la Roja. Todavía no ha comunicado que lo deja –es lo más probable– pero en Las Rozas llevan meses preparándose para el relevo. Julen y sus colaboradores saben que se va a abrir una plaza en la medular y han ido involucrando centrocampistas con la intención de sumar efectivos para el ciclo de la Euro 2020. El técnico, de hecho, ante la baja de Busquets llevó un jugador de más –viajaron 24– a la última convocatoria. Entraron Parejo y Rodri, del Villarreal, y se cayó Illarra, al que ya había visto. Conoce a la perfección sus prestaciones –coincidieron en la Sub-21 campeona de Europa en Dinamarca, donde Julen era mano derecha de Milla– desde su irrupción y valora de forma positiva su crecimiento y el rol que adquirido con Marcelino en el Valencia CF.



Ocho nombres, cuatro puestos

El grueso de la lista está claro. Parece que hay un bloque definido de 19 futbolistas y a partir de ahí un grupo de jugadores que bailan: Parejo, Illarra, Morata, Bartra, Odriozola, Rodri, Marcos Alonso y Azpilicueta. Son ocho jugadores para cuatro puestos, más alguna posible sorpresa de última hora. Antes de viajar y asentarse en Krasnodar, Lopetegui reclutará un grupo de meritorios de la Sub-21, como hizo en su día Del Bosque, porque los jugadores del Madrid –juegan la final de la Champions– se incorporarán más tarde a la concentración. Ahí podrían entrar Carlos Soler o Lato.