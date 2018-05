Xavi Estacio y Nabil: dos amigos para una semifinal

Xavi Estacio y Nabil Touaizi compartieron su infancia en la escuela del Valencia. Soñaban con ser jugadores de élite y vestir algún día la camiseta roja de la selección española. Sus caminos se separaron en enero de 2017 cuando el delantero firmó por el Manchester City. Ahora, año y medio después, luchan codo con codo en la Sub-17 por ser campeones del Europeo de la categoría que se disputa en Inglaterra. Son titularísimos para Santi Denia. Hoy se enfrentan a Bélgica (14:00 horas) en los cuartos de final después de superar la fase de grupos destrozando (5-1) a Alemania en la última jornada. Los dos tienen hambre de semifinales. Juntos. Como antes.

Superdeporte contactó con ellos en el hotel de concentración de Inglaterra. Tienen tantas ganas de llegar lejos en el Europeo como admiración y amistad sienten entre ellos. «Nabil me parece un gran jugador, mete goles y genera y fuera del campo es una gran persona. He tenido la suerte de estar unos años con él en el Valencia CF y le tengo mucho cariño». Los elogios son compartidos. «Xavi es un lateral con mucha potencia, tiene mucho recorrido, lo hace bien defensiva y ofensivamente y siempre cumple. Además, como persona es un diez. Lo conozco desde hace tres años cuando estuve en el Valencia».

El Europeo de Estacio está siendo impecable. Lo ha jugado todo contra Serbia, Holanda y Alemania y además con mucha solvencia. El avión de Manises está agradecido al seleccionador y a toda la gente que le da la enhorabuena desde València. «Estoy agradecido con el míster porque está confiando en mí y cada vez que me ponga intentaré dar lo mejor de mí. Me está saliendo todo bien, pero lo importante es lo grupal que estamos trabajando muy bien como equipo. La gente me está apoyando y deseando suerte para llegar lejos. Mi familia verá este partido desde casa».

Estacio tiene las claves del partido contra los belgas: ser un equipo, competir al máximo y estar atentos a los pequeños detalles. «Tenemos mucha ilusión de ganar el partido. Sabemos que Bélgica es una gran selección y tendremos que hacer el mejor partido posible para pasar la eliminatoria. Tenemos que ser un equipo. La clave del partido creo que va a estar en los pequeños detalles. El partido de Alemania con ese resultado nos dio mucha confianza y ganas para estos cuartos». Xavi Estacio y Nabil quieren volver a campeonar. Como en el Valencia.

Italia ya espera el jueves

La selección italiana ganó a Suecia por la mínima y ya espera en ´semis´. En el otro cuadro ya está clasificada Inglaterra. Holanda y la República de Irlanda lucharán por otra plaza.