A Zaza le salen novias en Italia

El delantero del Valencia CF, Simone Zaza, tiene muchos pretendientes en la liga italiana y el último podría ser el Torino, que busca un acompañante en el ataque para su futbolista franquicia, Andrea Bellotti.

Así lo asegura el diario italiano Tuttosport, que informa que el también italiano Manolo Gabbiadini es otra de la alternativas que maneja el conjunto de Turín. El Milan es otro de los equipos que podría ser destino de Zaza, que recientemente se hizo con los servicios de un abogado italiano, Giuseppe Bozzo, el fundador de la agencia de representación AGB Sport Management, hecho que puede interpretarse como una manera de buscarse la vida por si ha salir del conjunto de Mestalla.

El futuro de Zaza en el Valencia CF no está del todo claro, ya que el club necesita vender jugadores para ajustar el presupuesto y no generar deuda en esta temporada, y en ese sentido, el entrenador Marcelino García Toral, preguntado por la posible salida del italiano aseguraba el pasado viernes que por esta circunstancia no puede afirmar que haya jugadores intransferibles.