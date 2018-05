Caso Cancelo: el Inter de Milán busca otro lateral derecho

Las posibilidades de que el Inter de Milán termine ejerciendo antes de que termine este mes de mayo la opción de compra que tiene en su favor sobre Joao Cancelo –que está cedido allí por el Valencia CF- son pocas, por no decir muy pocas. El director deportivo del conjunto de Milan, Piero Auxilio, dice en público que siguen teniendo opciones y que no hay dudas de la calidad del jugador, pero como viene informando SUPER, la realidad es que ahora mismo parece muy complicado pensar que el Inter pague los casi 40 millones que le costaría el fichaje del futbolista portugués.

Tan convencido está en Inter de que es posible que no pueda ejecutar la opción de compra, no en vano tiene que ingresar antes de que finalice el mes de junio 40 millones para corregir su particular control financiero, que ha empezado a sondear el mercado de laterales derechos.

Sin ir más lejos, según publica la La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalleti, entrenador del conjunto interista ha llamado a Florenzi, lateral derecho de la Roma, para sondear su fichaje. Alessandro Florenzi tiene 27 años, esta temporada ha jugado 31 partidos de Liga y termina contrato en verano de 2019. Además, La Gazzeta también se hace eco de otro lateral derecho que ha sido vinculado al Inter de Milan recientemente, el portugués Semedo, que juega en el FC Barcelona y al que representa Jorge Mendes, como a Joao Cancelo.