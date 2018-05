Delantera Champions con o sin Rodrigo

El Valencia CF camina firme por la línea de planificación trazada por Mateu Alemany, Marcelino García Toral y Pablo Longoria; una estrategia enfocada al objetivo de contar la próxima temporada con una plantilla y un equipo mejorados para competir en tres competiciones, entre ellas, la Champions League. Un proyecto 2018/19 aceptado por Peter Lim, máximo accionista, en las reuniones llevadas a cabo en València a finales de abril. Entre los puntos esenciales destaca la voluntad de potenciar la delantera con dos fichajes... tres si, finalmente, no es posible a Rodrigo Moreno.

En la cabeza de los tres arquitectos del Valencia que se avecina apenas se producen variaciones en el centro del campo. En breve se le comunicará al Inter de Milán la compra de Geoffrey Kondogbia por 25 millones de euros. El francés es un pilar esencial, también Dani Parejo y Carlos. La otra pieza que completa el puzle de cuatro en la media es Gonçalo Guedes y por él está peleando Peter Lim con el Paris SG. Para la defensa la secretaría técnica con los perfiles establecidos por Marcelino anda a la caza de dos retoques: un central y un lateral derecho. Dos hombres que solidifiquen más aún un sistema que en el último tercio de la Liga comenzó a acercarse a la perfección defensiva que pretende el míster. Hace un año el entrenador tenía el propósito de reducir a menos de 35 goles los 65 encajados el curso pasado. El equipo ha recibido 37 en 37 jornadas, se ha quedado cerca de los deseos del técnico asturiano y este domingo, si concluye la competición con la portería a cero ante el Depor, logrará una media de tantos recibidos por debajo del gol por partido.

Sin obviar que el Valencia rastrea el mercado de extremos –por ambas bandas e, incluso, capaces de jugar en punta–, asimismo por lo que pueda pasar con Guedes, la remodelación más importante puede producirse en ataque. Marcelino y Longoria han puesto el ojo en delanteros de alto nivel en grandes ligas europeas: Iago Aspas –20 goles con el Celta en la Liga–, Kevin Gameiro –11 goles en menos de 1.800 minutos con el Atlético– o el francés Alassane Pléa –autor de 19 dianas con el Niza de Ligue1–. Estos tres integrantes de la lista de delanteros, por ejemplo, cuentan con guarismos similares a los de Rodrigo, que suma 19 tantos entre Liga y Copa.

En el seno del club tienen claro que la próxima campaña los partidos frente a los grandes rivales se multiplicarán con la Champions y en ese tipo de duelos debe darse un paso al frente mediante efectividad y goles. El primer apartado en la hoja de ruta del entrenador es la continuidad de Rodrigo, por el que está interesado el Atlético. Aún continuando Rodrigo, que renovó su contrato hasta junio de 2022, la intención es fortalecer el ataque con dos refuerzos que mejoren las prestaciones de Simone Zaza y Luciano Vietto. El italiano está en el mercado y, como publicó SUPER, en el club saben que cuenta con ofertas y no va a enrocarse. En cuanto a Vietto, Marcelino insiste que la decisión no está tomada, pero evidentemente no entra en los planes al elevado precio de la opción de compra fijada en enero, 14 millones.

Kevin Gameiro es un nombre marcado en rojo. El jugador ve con buenos ojos un cambio de aires hacia otro grande de la liga española donde no sea suplente. Si finalmente el Atleti se lanza a por Rodrigo, el Valencia sólo entrará al trapo con cantidades muy elevadas o cifras a las que se añadan los derechos del veloz atacante galo. En los contactos entre rojiblancos y blanquinegros se prevén vías de negociación, incluso, un tercer extra al dinero y Kevin Gameiro como sería Vietto, cuyos agentes están en España. El difícil contexto económico hace que el Valencia contemple este tipo de operaciones, hasta cesiones, siempre y cuando Marcelino crea en los jugadores y los vea a altura Champions.