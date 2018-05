Ivana Andrés se despide del Valencia CF Femenino, tiene una oferta del Levante UD

Ivana Andrés, la capitana del Valencia CF Femenino, ya ha tomado la decisión definitiva y la ha comunicado en público. La temporada que viene no estará en el conjunto valencianista. La oferta de renovación que le ha hecho el club no está a la altura de las otras que tiene para la temporada que viene, y la decisión ya es oficial. Según ha podido saber SUPER, la jugadora, internacional con España y natural de Aielo de Malferit, tiene una jugosa oferta del Levante UD.

Esta es la carta que Ivana ha publicado para despedirse de los aficionados valencianistas:

"Gracias. No es la primera palabra que se me ocurrió ni la última cuando tomé la decisión que me llevó a escribir esta carta, pero sí la más importante, la que integra todo mi sentimiento de forma sincera y honesta como siempre he hecho o he pretendido hacer. Sencillamente, gracias de corazón en un momento en el que tengo que decir que considero que ha finalizado una etapa en mi carrera deportiva y no continuaré en el Valencia CF Femenino la próxima temporada.

Para mí es muy importante trasladar mi sentido agradecimiento a la que considero mi casa y todo lo que ello significa. En 2005, participé en un campus del Valencia que me abrió las puertas del Colegio Alemán. Llegaba desde Aielo de Malferit, desde mi pueblo, donde desde los cinco años empecé a jugar a fútbol con chicos, pues entonces no había equipo de chicas. Desde el Colegio Alemán, de la mano de Pedro Malabia padre e hijo, viví aquellos años de formación y la posterior fusión con el Valencia CF a través de la Fundación. Formación, crecimiento, vivir lo que significa luchar por no descender, disfrutar de los años de progreso y los de la apuesta por la sección de fútbol femenino.

Gracias al club donde he crecido y me he formado como persona y futbolista, en el que llevo más de una década, y siendo capitana en los últimos años con enorme orgullo. Gracias a directivos, personal del club, empleados, equipo de comunicación€ gracias a las diferentes personas que han formado parte de los cuerpos técnicos en las diferentes etapas, a mis entrenadores Teo, José, Santi, Edu, Ray y Pedro, Óscar, Xavi, Cristian y Jesús.

Muchísimas gracias a todas las compañeras y amigas con las que he compartido vestuario. Pero, sobre todo, de las que he aprendido enormemente y he crecido junto a ellas y gracias a ellas. Por mi parte, intenté que supieran y sintieran que estaba con ellas. Y, desde luego, muchas gracias a la afición, a las personas que día a día, jornada a jornada, temporada a temporada han estado con nosotras, de las que hemos sentido el calor, el sentimiento y la creencia en nosotras, pues vosotros también hacéis que el fútbol femenino haya crecido y sea cada vez más grande. Espero que nos podamos despedir personalmente en la Copa en el partido en la Ciudad Deportiva.

Obviamente, muchas gracias a mis padres y a mi hermana, y a mi pareja, y a mis amigos personales y familia, porque siempre han estado ahí; también en este momento en el que he decidido que finaliza un ciclo, una etapa de mi vida, siendo desde luego duro dejar una institución como el Valencia, que consideras tu casa. El porqué es tan claro como algo que es ley de vida: los ciclos son difíciles de medir. En este caso, concluyo uno que ha sido enormemente importante en quién soy hoy en día.

Hasta que concluya mi relación, obviamente, garantizo que la profesionalidad, trabajo, compromiso y predisposición para competir al máximo por mi escudo estará ahí. Finalizada la liga, espero disfrutar con mis compañeras y afición, con técnicos y club en sí mismo en la Copa de la Reina. Ojalá pudiera ser una despedida alzando el título. Desde luego, todas nos vaciaremos para poder brindar por un merecido trofeo después de todos estos años.

Sinceramente, cuesta mucho escribir esto. Coger papel y boli y emborronar varios intentos de trasladar un sentimiento antes de dejar una idea limpia es muy difícil. No sé si con estas líneas lo he conseguido, pero desde luego lo he intentado. Sinceramente, hasta siempre. ¡Ivana!