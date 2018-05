Nueva York celebra el Día de David Villa

David Villa es el capitán y estrella de los New York City FC pero su vinculación con la ciudad de los rascacielos va mucho más allá. Tanto es así que la NYC Mayors Office ha declarado el próximo sábado día 19 de mayo como el Día de David Villa en la ciudad de New York.

Ese día se enfrentará el New York City FC al Colorado Rapids en el Yankee Stadium y hay preparada una auténtica fiesta que girará alrededor de los 400 goles que suma ya el Guaje en su carrera deportiva.

Hay diferentes actos previstos antes y depués del partido, algunos de ellos muy originales como la elaboración de un mural en la Fan Zone donde todos los aficionados podrán dejar escrita su felicitación para el capitán.

Antes de comenzar el partido el club tiene preparada una sorpresa que no ha desvelado como homenaje al Guaje Villa y se ha elaborado una edición limitada de banderas con el mensaje Villa 400 que se colocarán en el estadio y serán firmadas por el propio David Villa, banderas que después serán subastadas en beneficio de City in the Community, la fundación benéfica que cuenta con el apoyo del New York City FC.

Está previsto que en el acto esté presente el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, para participar en la fiesta de un futbolista cuya imagen ha contribuido en muchas acciones en New York. De hecho, Villa y el club de Nueva York desarrollan desde hace algún tiempo un proyecto para construir cincuenta campos de fútbol para que sean utilizados por niños de los colegios públicos en zonas desfavorecidas de la ciudad.

Villa fichó por el NYC hace ya casi cuatro años y en aquel momento fue el primer gran fichaje de este club que debutaba en la Major Soccer League. Desde entonces ha sido la estrella y el jugador franquicia de este club. Llegó tras haber jugado una temporada en el Atlético de Madrid y participar con la selección española en el Mundial de Brasil 2014.

El que fue delantero del Valencia CF, donde entró en la leyenda y dejó una huella imborrable con sus 131 goles en cinco temporadas, entre las temporadas 2005/06 y la 2009/10. En su aventura americana firmó su primer contrato para tres años y en mayo de 2017 renovó por una temporada más, por lo que su vinculación al equipo neoyorquino acaba por el momento a finales de este año 2018.